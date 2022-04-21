有網友在路上發現1輛轎車的後擋風玻璃上貼著4張符咒，有直式和交叉貼的樣式，詢問說是「運送大體」或買新車儀式嗎？意外掀起討論，有網友認為只是防強風的貼紙，也有人認為是「進香車」專門跟著廟會活動的車子「那是大甲媽的，跟去拜拜的車子」。

有網友在臉書「爆系知識家」分享1張照片，照片中1輛轎車車尾擋風玻璃貼上4張符咒，左右兩側個貼上1張，中間則貼上「X」字形的符咒，原PO相當好奇有什麼含意，猜想是「運送大體」或買新車儀式，他說「本人是基督教所以不太了解其他宗教儀式？感謝解惑、無意冒犯」。

有網友在路上發現1輛轎車的後擋風玻璃上貼著4張符咒，有直式和交叉貼的樣式，詢問說是「運送大體」或買新車儀式嗎？意外掀起討論。（翻攝自臉書「爆系知識家」）

其他網友紛紛分享看法，「應該是防強風貼條吧」、「法院的封條」，也有網友說是進香團的車子，「有跟廟會活動的服務車」、「那是大甲媽的，跟去拜拜的車子，進香車（跟隨媽祖去拜拜的），沒有什麼儀式」、「進香車，哪有什麼儀式？就像你會在車上貼貼紙一樣」。

不過網路上確實有款貼在轎車的造型貼紙，上頭寫著「三寶退散」，賣家還特地寫貼紙未經過開光以及高僧加持，並無驅邪消災祈福等作用，不建議任意黏貼違規車輛，也請勿製成符水，勿對人使出物理攻擊；還有讓外送員貼在車上的「爆單」符咒貼紙，多是有趣噱頭。