1名網友在銀行業工作1年後，意外轉職到台積電做基層技術員，雖然須做二休二、輪班，但按表操課的工作內容與薪資都讓他很滿意，且在畢業後3年多已還清65萬學貸，他強調沒有幫公司打廣告，只是分享經歷；不少網友十分羨慕他有此工作機會，也有網友說工作內容確實很累，不能只看優點。

該網友在Dcard上發文，他大學就讀某私立大學商科，畢業後在民營銀行工作約1年，後來因某些原因離職，因緣際會下被介紹進台積電做基層作業員，薪資與做二休二休假制度都很滿意且知足，他原本計畫27歲前要還完65萬的學貸，目前在台積電以工作1年半，竟在25歲前就把學貸全部還光。

網友在銀行業工作1年後，轉職到台積電做基層技術員，雖須做二休二、輪班，但按表操課的工作內容與薪資讓他滿意，畢業後3年多已還清65萬學貸。(翻攝自Dcard)

該網友說，如今他現在已沒有負債，他強調自己沒有幫公司打廣告，「我只是一般市井小貧民，沒有高學歷，普到不行的班族」，並認為工作有很多選擇，賺錢方式也很多，分享經歷給部分大學生，或正出社會迷茫的人；之後他補充工作內容確實辛苦，也無法見紅就休，但他很能接受按表操課內容，不後悔轉職。

其他網友紛紛留言「真替你開心，不過好羨慕可以上GG啊，為了GG我願意輪班甚至固夜都沒關係」、「我也是金融業想轉職，能幫內推嗎」、「請問技術員不是很好應徵嗎？有需要內推才能進去唷？」、「只有高職畢業不知道有沒有辦法當台積電作業員」、「在銀行上班快兩年，每天看一堆錢看到無感，但都不是自己的」、「最近是不是很缺人啊！前幾天才接到18廠的電話」、「我也想轉職，不過肝已經沒了還收嗎」。