The Chinese PLA Navy for the first time showed footage of the launch of a new hypersonic anti-ship cruise missile from a Project 055 destroyer. pic.twitter.com/Tdb6cz3UNR — rohan panchigar (@rohanpanchigar) April 19, 2022

美林肯號航空母艦戰鬥群在日本海與日海上自衛隊進行聯合軍事演習之際，中共解放軍不僅在東海與黃海一次展示了4艘055大型驅逐艦，更由其中首次露面的第4艘055艦試射了高超音速反艦導彈。與這次測試同時公布的影片中還包括一架轟-6N轟炸機掛載可能是鷹擊-21反艦導彈，共軍在此敏感時刻發布這2項海基與空基反艦導彈測試影片，受到西方軍事專家的高度關注並揣測其用意。

中共海軍最新的第4艘055型驅逐艦首次亮相，舷號104，艦名無錫艦，服役至今僅1個多月。（圖／人民海軍微博頻截圖）

4艘055大型驅逐艦同時現身是中共海軍首次的大動作，其中一艘舷號104的055無錫艦為最新入役的一艘。中共海軍於4月19日於微博《央視軍事》頻道的《見證新時代》欄目首次播出這段在新入役無錫艦上拍攝的短片，影片顯示一款從未公開過的雙錐體戰鬥部的新型導彈從艦上發射，從導彈的發射方式判斷，該型導彈很可能就是傳言多時的艦基高超音速反艦導彈。導彈中段配備高超音速滑翔彈常見的彈翼，採用冷垂直發射方式由055驅逐艦的垂直發射器彈射而出並點燃發動器直衝雲宵，影片中稱呼這是「新彈官宣」，表明這是首次展示的新型導彈。

**BREAKING** -> https://t.co/uUuAXli7ge#China's New Hypersonic Missile on Type-055 Cruiser For First Time



Likely YJ-21 anti-ship ballistic missile. A theory of what it is related to



Now Chinese Navy cruisers are arguably the most heavily armed surface combatants in the world pic.twitter.com/8qPyXsFd1s — H I Sutton (@CovertShores) April 19, 2022

此外值得注意的是，這次演練是4艘055型驅逐艦集體出動，這種絕無僅有的編隊規模是055艦入役以來的首次。其演練位置在黃海，隔著朝鮮半島則是美國林肯號航母戰鬥群與日本海上自衛隊的演練，做為對美日軍事演練的反制行動，有濃厚的叫陣意味。

共軍公布影片中的轟-6N掛載了空基鷹擊-21反艦導彈，轟-6曾多次掛載反艦導彈在南海島礁執行戰鬥巡航。（圖／微博截圖）

另一段影片則是示轟6N轟炸機掛載體積較大的空基反艦導彈，雖然與試射的海基高超音導彈一樣都未公布導彈型號，但從外型與過去公布的資料判斷，轟-6N掛載的可能是由陸基東風21D反艦彈道導彈演變而來的鷹擊-21反艦彈道導彈。

中共曾多次靜態展示高超音速導彈，這卻是首次公開展示海基高超音速導彈試射畫面，特別引起西方軍事觀察家的注意。2段影片都未說明拍攝時間地點，但美國軍事觀察家蘇頓（H. I. Sutton）引用歐洲哨兵（Sentinel）衛星的圖片指出，4艘055型驅逐艦都在山東省青島魚池海軍基地外的黃海海面上。他認為，055發射的高超音速導彈可能是鷹擊-21，外觀類似於外貿型號CM-401反艦彈道導彈，但增加了一個大型助推器，與俄羅斯的伊斯坎德爾導彈相近，直徑約為600毫米。

據了解，CM-401屬於一種短程的高超音速反艦彈道導彈，與東風-21D、東風-26屬同一系列，採用固體火箭發動機，射程為15~290公里，發射後飛行全程平均4馬赫，末端速度最高可達到6馬赫。是極具威脅的反介入／區域拒止戰術導彈，從2018年開始在各個軍事展覽中亮相。

CM-401反艦導彈平均飛行速度高達4馬赫，末端速度可達6馬赫 ，可以由海陸空不同的平台發射。圖為陸上機動式發射平台。（圖／新華社）

蘇頓認為，解放軍展示海基與空基發射高超音速反艦導彈的影片，是證明其反介入／區域拒止打擊能力已臻成熟，有足夠力量阻止阻止美國介入台灣海峽及南海衝突。未來中共如果在其大型導彈驅逐艦上配置這種高超音速反艦導彈，可能會改變現有的太平洋遊戲規則，其軍事力量將大幅延伸到第二島鏈以東的太平洋甚至到達深遠南太平洋。如果進一步思考中國將在所羅門群島建立海軍基地的消息，更可以看到一個全球大國正在快速崛起。

CM-401從2018年在國防展中亮相後就受到矚目，專家認為這是未來中共進行反介入／區域拒止戰略極重要的武器，能對靠近台灣的美國軍艦構成重大威脅。（圖／中新社）

近幾年來美軍的專家對中共反艦導彈的發展非常關切，尤其是各種以打擊航母等大型艦艇為主要目標的反艦彈道導彈，除了東風-21D、東風-26陸基反艦彈道導彈之外，海基的反艦導彈構成的威脅也不小。而如果這類型導彈由擁有112具導彈垂直發射系統的055艦來做為平台，將使得美軍航母艦隊在太平洋的活動受壓力，誠如美方軍事專家所稱，這樣強大的反艦導彈戰力，一旦南海或台海發生衝突，都是美軍的重大威脅。