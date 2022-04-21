【愛傳媒葉元之專欄】一名國小家長跟元之反映，學校有學生確診，4月12日預防性停課，4月13日被通知在家隔離，學校老師告知，隔天去醫院篩檢時，要記得跟醫護人員要4個快篩劑，結果當天家長去新莊署立醫院篩檢，現場人員直接說，他們沒有快篩劑，不要再跟他們要了。

但問題是，學生被要求定期自行快篩，快篩的日期是4月18日、4月21日、4月23日、4月25日，沒有免費快篩劑，家長自己到家裡附近的便利商店，也都買不到。

我問過7-11的店長為何快篩劑這麼缺，他的回答是，因為很多品牌的快篩劑被徵收，從上週五開始，訂新的已經不會到貨，現有的庫存賣完就沒有了。

既然陳時中決定要與病毒共存，為何不早一點準備快篩劑呢？每次都是等到問題發生，才慢半拍成立什麼國家隊。我在議會質詢衛生局，副局長承諾會將指揮中心給的10萬劑快篩劑，盡快給居隔中的學童們，但直到現在，學童的家長都還沒拿到。

本來依規定，學童4月18日必須快篩，因沒快篩劑已經被迫違規，而明天是解隔前的最後一次快篩，若還是沒有快篩劑，能夠解除隔離嗎？真是一團亂！

作者為新北市板橋區市議員

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