近日PTT傳出大規模盜帳號事件，多位鄉民反應自己帳號被盜，初估受害者多達上百人，站方也緊急公告19組有問題的IP，呼籲受害者盡快報案，同時把三聯單寄給站長處理。由於距離年底的九合一大選僅剩219天，也引發網友猜測是否與其有關。

16日PTT站方宣布，取消未受加密的telnet連線方式，但自17日開始，突然有大量鄉民反應自己帳號突然無法登入，這才發現已經被竄改密碼，盜取帳號，著急求助站方。有網友表示自己去報案之後，警方也說，這幾天因為PTT帳號而報案的人數非常多。

PTT帳號救援版也在近日湧入數百個求救帳號，站方也緊急出面呼籲受害者盡速報警，同時列出19個問題IP，表示受害者可先查詢帳號被盜後，有無與這些IP一致，可快速確定是否受害。報案後，可站內信三聯單截圖給站長處理。

被盜帳號的鄉民人數眾多，有人表示自己前一天甚至4小時前還能正常登入，卻突然就無法登入，系統顯示密碼錯誤，一查才發現有許多人面臨同樣處境，還有人說，自己被盜帳號隔天，就被上架到網拍平台拍賣，不少人推測受害者應該是直到16日前仍使用telnet登入PTT，導致帳號被盜。