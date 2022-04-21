長達六年多的長榮經營權之爭，這兩周有了驚人進展，弟弟派收復集團控股公司之一的長榮國際後，迅速改派6核心事業法人代表，全面換下結盟哥哥派的兩老臣。知情人士向CTWANT表示，「弟弟派首要非與大哥結怨，而是要切割柯麗卿、戴錦銓，劃清界線」。

為何頗受長榮集團創辦人張榮發總裁器重的柯麗卿、戴錦銓，當「弟弟派」大房次子張國明（KM）、三子張國政（KC）與二房獨子張國煒（小K）聯手拿下長榮國際多數董事席次與董事長大位後，成為首波「清除」名單？

CTWANT調查，今年76歲的柯麗卿，自18歲高中畢業就跟著張榮發工作，從基層秘書做到大帳房，深受張榮發倚重；戴錦銓則負責法務，兩人原支持張國煒，六年前轉而支持大房，直到2018年底爆發「控梯事件」，阻撓行動不便張國明開會，弟弟派始知老臣轉而挺大哥要獨掌整個長榮集團。

這六年來，哥哥派透過兩個基金會、兩家控股公司掌控長榮集團下，柯與戴各自出任長榮國際董事長、總經理之外，還以長榮國際法人董事身分，擔任長榮鋼、長榮航董事等。

直到弟弟派拿下長榮國際後，才赫然發現，「柯與戴與老大結合後，可說是漁翁得利，算一算，派任中再保、長榮鋼、長榮航等集團子孫公司董監事薪酬及配息分紅，柯一年可拿近五千萬，戴不及柯但也不少，光是長榮國際，柯的月薪就高達56萬元，戴則有46萬元。」熟悉長榮集團人士說。

因此，大房次子張國明及三子張國政，在大姊夫鄭深池穿梭下，結盟二房李玉美及張國煒母子，2月25日在長榮國際改選時取得多數席位，終結哥哥派大一統局面。

先是4月6日鄭深池擔任長榮國際董事長，14日小K張國煒出任立榮航空董事長， 19日晚間，長榮國際一次更換長榮航空兩席董事，換下柯麗卿、戴錦銓，換上的是張榮發慈善基金會董事長吳景明與陳昭龍律師。

柯麗卿（左）與戴錦銓原為長榮國際董事長、總經理，現由弟弟派取得經營權後，雙雙遭解任。（圖／報系資料照）

隨弟弟派成員陸續回歸長榮集團，哥哥派仍掌控長榮集團最核心事業：長榮鋼鐵（2211）、長榮航空（2618）及長榮海運（2603），在隨後的董監事改選中仍具主場優勢。

首先登場的是6月10日長榮鋼鐵股東常會及全面改選董事，攤開股權結構，長榮國際持股21.69%為最大股東，第二大股東為大陸工程等持股約12%，弟弟派雖有勝算，但若再取得大陸工程支持，勝券在握。儘管外傳，關鍵股東大陸工程董座殷琪支持哥哥派，但「鄭深池近日有登門拜訪殷琪，獲得中立的回應。」知情人士說。

弟弟派是否能再下一城，端看長榮鋼鐵改選結果，若取得過半席位，明年長榮航改選時，贏面較大。從長榮航空股權分析，長榮國際持股10.59%，加上弟弟派與二房合計持股22.86%，若再拿下長榮鋼鐵的4.4%，面對哥哥派的長榮海運持股14.9%，可說是股權大更有勝算。

而明年最艱難一役，非長榮海運改選莫屬。最大股東巴拿馬長榮國際持股7.4%，現由哥哥派掌權，加上張國華個人持股6.96%，合計14.39%，超過弟弟派的8%。

此外，哥哥派有主場優勢，有減少董監事席位、增資稀釋股權及爭取委託書等諸多招術可運用。而打破哥哥派獨掌巴拿馬長榮國際局面，成了弟弟派與二房更重要的戰役。

「與其說是兄弟相爭，不如說是有人想『獨拿』，打破總裁費心布局的共治局面。」一位老長榮人說，「大哥獨拿六年了，弟弟們只是求個公平，鄭深池在大房二房之間，規劃透過策略諮詢委員會邀請四兄弟出任委員，搭起溝通平台，鄭也不會參與委員會，這都是照大哥說的做，哥哥派怎說弟弟不願談？」

無論溝通平台何時「啟用」，可預期的是，接下來的一年半載內，長榮集團市值兆元王國的兩派家族股東，仍在保衛戰的動盪中。

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