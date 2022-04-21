長榮集團大房長子張國華日前拋出，不惜分家，「清算解散」二大控股公司長榮國際及巴拿馬長榮國際，將千億海外金庫端上檯面。CTWANT記者調查，巴拿馬長榮國際在哥哥派以「永久董事長」掌控六年來未曾召開股東會及董事會，被排除在外的二房張國煒及大房弟弟派，亟思合作，遠赴新加坡尋求解鎖之道。

台灣上市櫃公司落實公司治理多年，怎有6年沒開股東會或董事會這檔事？熟悉長榮集團人士表示，「因現任董事長張國華為『永久董事長』，權限大於董事會及股東會。也就是說，其他股東想看帳查帳或改選董事，根本沒轍。」

CTWANT調查，長榮集團總裁張榮發1968年創辦長榮海運，為發展國際事業，1975年2月7日以一千萬美元在巴拿馬設立Evergreen International S.A.（Panama）巴拿馬商長榮國際有限公司，「總裁講台語，不懂巴拿馬文（即西班牙文），只說『我要當總裁』，透過翻譯，結果公司章程翻成『Permanent Director』（永久董事長）。」照當時公司章程，永久董事長權限大。

隨長榮集團事業擴大，巴拿馬長榮國際事業遍及倫敦、紐約、東京、漢堡、巴黎、曼谷及檳城等，從海運、貨櫃廠、物流、飯店及碼頭等，因在海外註冊且未上市，其資產及獲利始終神秘。依張榮發規劃，股權由他和大房三個兒子張國華、張國明及張國政，及二房兒子張國煒各持兩成。

這座神秘的驚人金庫，直到六年前張榮發過世，大房哥哥派將集團大權整碗端去的張國煒解職後，張國煒委託名律師宋耀明打官司，要索取巴拿馬長榮國際過去五年財報資料，才浮上檯面。

巴拿馬商長榮國際的股權平均分為五等分，由張榮發與四個兒子擁有，為張家資金重要的海外金庫。圖為長榮貨櫃輪通過巴拿馬運河。（圖／報系資料照）

張家兩房開戰初期，外傳張國煒曾找張國華談，其實不然。「總裁過世一個月後，2月14日情人節這天，KH（張國華）找小K（張國煒）談，要小K拿出巴拿馬的兩成持股，航空事業就給張國煒。小K質疑『為何？』，KH說因為那時你還沒生出來，原本是姊姊（張淑華，已歿）的，並提及小K母親等。」熟悉長榮人士說。

這場談判不歡而散，張國煒甩門走人，四天後他公布了「四子單獨繼承」的張榮發私密遺囑，並同步「升任」為集團總裁，惹怒大房。「總裁過世後有開家族會議，說好先不公開（指遺囑有爭議），但小K此舉激動了大房組成律師團，一半打遺囑官司，一半打經營權，大房三兄弟還畫圖，討論事業要怎做怎分工。」知情人士表示。

由於長榮張家沒打過經營權戰，為爭取經營權回歸大房，「當時洽談國內有打經營權最厲害的律師，一談一小時，其中58分鐘在談另一名同業，最後兩分鐘才提出解方，一只『改派委任書』就好。」該人士提起這段插曲，「張家人聽到結果嚇一跳，原來不用大費周章地開股東會或董事會打仗，就輕而易舉的拿回經營權。」

據此，大房三兄弟緊急召集老臣柯麗卿及戴錦銓商討，這場關鍵會議姊夫鄭深池也列席。為何鄭深池參與其中？「因為三兄弟與老臣多年沒互動，怕叫不動柯與戴，因此請回鄭，協助溝通。」

於是2月22日，｢總裁」張國煒被解職趕出長榮。「當時小K正在值勤開飛機，他是張榮發慈善基金會派的法人代表，出任長榮航空董事長，因為總裁過世，基金會便召開臨時董事會改選換董事長，也改派法人代表，長榮航空董事們恰好都在台北，同步開臨時董事會改選董事長，並發出重訊，小K馬上被換下。」

此役過後，弟弟派以為長榮將進入共治，「沒想到，KH與柯和戴施了小技巧，由KH自己當上巴拿馬永久董事長，KM、KC弟弟們全被蒙在鼓裡。」熟悉張家人士說，對於大哥的動作，弟弟派吃驚不已，「萬萬沒想到，敵人就在身邊。」

「長年擔任巴拿馬長榮國際總經理的柯麗卿，若是以遺囑執行人，在總裁過世後協助辦理永久董事長變更為KH，這有瑕疵，KH並非繼承人，尤其照曝光的『遺囑』，總裁的二成巴拿馬持股，應是小K的，而小K也未授權給KH。」知情人士說。

為此，張國煒請律師調查，向柯麗卿索取巴拿馬長榮國際的財報，但反遭指控「違憲」，官司打得不容易。「如今，二房與弟弟派合作，持股六成過半，依公司註冊地巴拿馬規定，只要在巴拿馬建交地的大使館，例如大陸或新加坡，即可召開臨時董事會。」這位人士透露，張國煒改請新加坡律師，近日可能在新加坡召開，神秘的千億金庫就快解鎖。

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