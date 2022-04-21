近期在野黨立委曾質疑國軍戰鬥個裝安全和品質問題，引網友熱議，國防部19日先以新聞稿回應「安全、品質無虞」、國防部長邱國正昨（20日）也重申「國防部保證國軍裝備都按國際標準，不會輕忽官兵安全」。然而相關疑慮的討論仍未止息。

與不少我現役國軍弟兄們有交情、經常互動、綽號「小錢」的美國軍品收藏家，接受《中時新聞網》訪問時，表示的確有聽到現役弟兄反應陸軍新式戰鬥個裝「耐用度有待改進」，他整理並引述現役官兵對個裝意見，指出，國軍弟兄們對新式個裝最主要的質疑，是在戰術背心、頭盔和護肘護腕上。

在戰術背心方面，「小錢」轉述，現役弟兄們指其「設計不良，不符合人體工學，未如同他國戰術背心穿脫時向前接合，導致無法貼合容易晃動」，也因無法貼合，造成重量壓力集中在肩上；而掛上彈袋、雜物包之後，容易導致重心不穩，背心容易垮下來。「小錢」分析，這就是為什麼我們時常可以在國軍演訓時許多官兵的戰術背心呈現鬆垮的狀態。

圖為參加漢光演習的國軍女兵，可見其身穿的戰術背心有明顯鬆垮問題。（本報資料照）

在頭盔方面，「小錢」說，現役弟兄反應「顎帶粗糙不舒適，若長時間綁緊容易造成皮膚磨損」，且夜視鏡座脆弱，容易損壞，已發生多起斷裂事故，同時戰術頭盔的滑軌過窄有公差，導致無法安裝國際主流之滑軌套件。

至於關節護具方面，「小錢」說，現役弟兄們主要是認為，護肘設計實在太大，不易散熱，造成手臂動作嚴重不良，也無法綁緊容易脫落在手臂上四處滑動，而護膝綁帶過大，「容易夾到大腿肉」。

而針對備受官兵詬病的個裝配置統一，「小錢」認為，「每個人都有自己喜歡的配置方式，承載能力也不一樣，但是軍方卻因為要看起來整齊而要求所有人都要使用一樣的配置」，他也轉述不少官兵意見「盼國防部認真的去改進裝備問題」。