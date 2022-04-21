新冠肺炎疫情延燒，快篩試劑需求大增，但台灣的售價卻比國外貴數倍，甚至缺貨，引發民怨。總統兼民進黨主席蔡英文昨(20日)於該黨中常會中表示，目前已向國外購買1億劑快篩，國家隊一天可以生產30多萬劑，未來要把價格控制在100元，並且做好配送銷售系統、確保價格穩定。相關消息曝光後，引發大批網友熱議，其中不少人都批「超前部署到要和國外買快篩了，真是有夠超前的」。

根據《中國時報》21日報導，快篩試劑又貴又難買，也成為昨天民進黨中常會熱議話題。據轉述，蔡英文在答覆中常委問題時說，已向國外買了1億劑快篩劑，預計一天可進口87萬劑，台灣自己有國家隊，一天可生產約30、40萬劑，目標是把價格控制在每劑快篩劑新台幣100元，配送銷售系統做好，確保價格是政府的功課。

政府向國外買了總共1億劑快篩試劑的訊息曝光後，引發網友在《中時新聞網》、《LINE TODAY》、《Yahoo新聞》熱烈討論，其中有些單則多達700多則、600多則留言，不少人認為「然後三年後才到貨嗎？！」、「現在才要買會不會太誇張」、「重要的疫苗都說還在談？超前這麼久還沒超完嗎」、「為什麼在中常會宣布？到底是國家大於黨還是黨大於國家？」、「自主應變 , 選舉優先？」、「何時到貨？別跟買疫苗一樣，買了遲遲不到貨」。