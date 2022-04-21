本土連6天破千，確診數頻頻創新高，讓不少民眾擔憂是否曾與確診者足跡重疊，而網上近日則流傳，民眾進入衛福部網站查詢實聯制調閱紀錄，可以找到近28天內記錄被調閱的次數與時間，而被查越多次風險就越高。對此，《事實查核中心》透露，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則說，有紀錄僅代表足跡重疊的機率大，但不是被查越多次風險就越大，大家不用太恐慌。

衛福部網站可查詢「民眾實聯制資料調閱紀錄」，只要進入網站輸入自己的手機號碼和驗證碼，接著再將回傳的OTP簡訊號碼也輸入以後，就可以順利登入，而頁面上將顯示近28天內資料被哪個單位調閱的紀錄。

網上近日流傳「實聯制被查越多次風險越高」，引起民眾討論，不少人查完紀錄以後非常擔憂。「可以查詢你的實聯制被查詢幾次，就知道你是不是危險群，被查越多次風險越高」、「這個可以查詢你的實聯制被調閱幾次，被查越多次風險越高」。

對此，《事實查核中心》表示，台北市衛生局發言人紀玉秋昨表示，確診個案疫調的時候會陳述近日去過的地方，但有些人無法詳述是幾點、確切在哪裡，所以衛生局會調閱實聯制紀錄確認，通常從個案發病前4天到確診的紀錄都會查。

紀玉秋指出，找出個案去過的地點與接觸對象後，會進一步了解個案在場所停留的時間、是否曾脫口罩飲食聊天，再匡列密切接觸者。因此民眾的實聯制記錄被調閱應是與確診者有共同足跡，但染疫風險高低應看接觸時間、距離及是否有防疫措施而定。

而莊人祥則說，該平台是方便民眾查詢資料是否曾被調閱，但有紀錄不代表就有足跡重疊，因為某些縣市調閱資料時，在確診者抵達前到離開後都會調，所以民眾不要過度恐慌，且被調閱次數越多，不代表染疫風險就越高。