台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊因與確診者有過接觸，因此展開居家隔離。黃珊珊表示，雖然在家裡，但每天從早上7點半就開始開會開到晚上10點，反而比出門上班還累，笑說以前當議員時還以為副市長大部分的工作就是出席活動、剪綵而已。

黃珊珊昨（20）晚在臉書公開自己的每日行程，早上7點半準時晨會、9點防疫會議，11點半各局處業務報告、2點中央指揮中心視訊會議，3點記者會會前會、3點半防疫記者會、4點公安會報，5點後有辦公室工作會議及各局處業務報告，晚上9點後還有12區關懷中心檢討會報，約會開至晚間10點半左右，比在辦公室還要累，「因為，大家都知道我在家，跑也跑不掉！​」

黃珊珊表示，所有要進市長室的會議報告，都要先經過副秘書長或副市長的先行審閱，整個城市的運作雖然是在市長室會議決定，但副市長每天全程參與，也看到這個城市的全貌，「雖然各有分工，但我們最後是集體決策，所以每一個會議都非常重要。」​

黃珊珊透露，以前當議員時很少會找副市長討論事情，還以為副市長大部分的工作是剪綵或代表市長出席活動而已，笑說「柯市長管理的方式，我們三位副市長與副秘書長，應該比其他城市更忙碌。」

黃珊珊指出，每一個局處的業務她都親自參與、了解，雖然被人說「做太多」，但她表示「直接到地方聽大家的意見，立刻解決問題，是我二十年來當民意代表的信念」，說「只要我可以，都會盡全力讓台北更好一點！」