俄烏戰爭持續近2個月，西方各國紛紛祭出制裁，讓許多俄羅斯大亨財產遭凍結。TCS Group Holding及Tinkoff數位銀行創辦人廷科夫（Oleg Tinkov）表示，西方各國必須給俄羅斯總統普丁一個台階下保全面子，方能終止這場戰爭；更爆料當地90%的民眾都反對這場戰爭，僅10%的「蠢人」支持，就連克林姆林宮的官員們也被嚇到了。

根據《CNBC》20日報導，廷科夫在英國的資產已遭凍結，他在IG發文表示，90%的俄羅斯人都反對這場戰爭，剩下10%則是「蠢人」，並稱「Z」字雖代表著支持俄羅斯攻打烏克蘭的標記，但在國內只有10％的人支持。

柯廷夫直言，克林姆林宮的官員們也都被這場戰爭嚇到了，他們的孩子們也無法在夏天去地中海悠閒渡假，商人們更是想盡辦法維持財產；在俄羅斯這個國家，所有東西都是裙帶關係下的齷齪產物，軍隊又要如何變好？

不僅如此，柯廷夫更向西方各國喊話，懇請他們拿出理性與人道精神，給普丁一個明確的「出口」，讓他有一個台階可下保全顏面，以此結束這場「大屠殺」。

此消息引發台灣網友熱議，紛紛湧入《Yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「給面子？誰來給烏俄戰中死難者（包含俄兵）一個公道 ？」、「為什麼大家要給開戰者面子？」、「台灣一定要引以為戒，若不避戰死傷的永遠是無辜老百姓」、「台灣人在俄烏戰爭學到了什麼？」、「戰火無情，政府有義務讓人民免於戰爭」。