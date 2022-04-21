藥華藥(6446)新冠肺炎三期臨床試驗啟動收案，專攻中度患者。藥華藥旗下Ropeg為新一代長效型干擾素，原就獲台灣衛福部核准用於治療真性紅血球增多症(PV)病患。後來發現Ropeg新的適應症可能用於治療新冠肺炎，雙和醫院去年6月，透過恩慈療法將Ropeg用於治療輕中度新冠肺炎患者，有21位輕及中度病人使用，均於7天內無情況惡化並且出院。藥華藥IIT獲衛福部核准後，後因疫情趨緩而不易收案，業經衛福部核准變更實驗，又逢疫情再起，故重新順利收案。

衛福部核准此案，是依據在雙和醫院試驗有效性的結果，推算出只要收94位中度的新冠患者即可驗證療效的優越性。本月以來已收治近10位確診的中度病患，今又新增部立桃園醫院加入收案醫院。

Ropeg用於新冠肺炎病患的相關臨床數據，已發表於Nature旗下期刊「Advances in Therapy」。在35名輕度新冠肺炎患者和37名中度新冠肺炎患者中，有19位病患接受了Ropeg治療。其中，接受了Ropeg合併標準療法治療的中度患者平均在第7天轉為陰性，單獨接受標準治療的患者轉為陰性的平均時間則拉長到12天，達到統計上顯著意義，顯示Ropeg具有治療中度新冠肺炎患者的潛力。

不只如此，從印度臨床實驗發現，長效干擾素可適用於治療新冠患者，降低患者對氧氣的依賴。和Ropeg同為長效型干擾素的Pegylated interferon alfa-2b(Virafin)，去年即獲印度緊急核准(EUA)治療新冠肺炎患者。藥華藥表示，自2021年5月台灣新冠肺炎疫情延燒，公司即準備好與台灣各大醫療院所合作，期望能即時協助治療台灣新冠肺炎患者。不但向衛生福利部疾病管制署(CDC)申請納入「新冠病毒感染臨床處置暫行指引」，也同時提供Ropeg協助治療台灣新冠肺炎患者。