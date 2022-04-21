旅遊業者雄獅(2731)董事長王文傑表示，隨著各國陸續鬆綁邊境管制，海外據點已重啟入境及出境旅遊服務，目前業績非常好。同時，集團因應新冠肺炎疫情衝擊，由旅遊產業轉型生活產業，除了目前既有的餐飲業外，也不排除進軍旅館業。

欣傳媒20日舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，邀請雄獅董事長王文傑、晶華(2707)董事長潘思亮、無任所大使林佳龍，以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望，討論如何重建觀光盛況、發展在地特色、提升國際能見度。

王文傑會後受訪時表示，目前台灣邊境管制尚未解除，但海外各國已經陸續鬆綁解禁。雄獅去年中展開第二階段的國際在地布局，將全球海外總部設在洛杉磯、北美總部設在溫哥華，並將全球各地30多個主管陸續集合到溫哥華及洛杉磯。

王文傑指出，雄獅目前海外地區的據點已啟動Inbound（入境）及Outbound（出境）旅遊服務，隨著疫後觀光需求報復性復甦，目前業績「非常好、大好」。未來待國境重新開放，集團不再只是出境旅遊龍頭，亦將導入最優質的國際觀光客來台。

此外，雄獅因應疫情衝擊，由旅遊產業轉型生活產業，王文傑表示，除了旅行社本業外，集團透過「欣食旅」餐飲事業在台展出5家「gonna」據點，業績表現相當亮眼，並透露不排除進軍旅館業，且對在台北打造觀光夜生活很感興趣，未來若是「開夜店」也不要覺得奇怪。