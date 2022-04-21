俄羅斯入侵烏克蘭以來，土耳其拜拉克塔無人機在烏克蘭屢建戰功，一度傳出俄國不滿抗議。土耳其媒體今天報導，烏克蘭總統的防彈背心及頭盔也是土耳其製。廠商很高興在電視上看到自家裝備。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，土耳其工業和科技部長范朗克（Mustafa Varank）參觀中部約斯加特省（Yozgat）工業區的Garanti Kompozit工廠時，得知工廠於俄羅斯侵略烏克蘭之初收到「特殊要求」，便開始為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及他的團隊提供頭盔及背心。

Garanti Kompozit使用高科技材料生產各種合成防彈產品、強化性能的服裝及軍用、專業和民用裝備。Garanti Kompozit經理杜札（Vedat Tüzer）說，「他們要求為澤倫斯基先生及他的團隊提供20頂頭盔及背心，所以我們送了過去」，很高興在電視上看到這些裝備。

他說，自2013年以來，Garanti Kompozit持續為土耳其提供近8成的防彈頭盔。過去這些產品通常由美國或以色列合作的外國公司供應，價格約1900美金（約新台幣5萬5552元）。

范朗克強調，俄烏戰事使防護裝備更受關注。除了生產保護土耳其安全部隊的重要防護裝備外，這些產品外銷，對土耳其展現在相關方面取得的成就非常重要。

他表示，很高興看到民間部門投入國防產業。約斯加特生產許多軍事裝備，並運往50多國。

拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）在烏俄衝突中戰果斐然，性能備受關注。毗鄰烏克蘭的斯洛伐克也表達購入的興趣，有望成為繼波蘭後第二個購入Bayraktar TB2的歐盟成員國。俄國盟友塞爾維亞之前也向土耳其表達購買意願。

路透社8日報導，土耳其高階官員對媒體表示，俄羅斯過去不時向土耳其抱怨土國售烏克蘭無人機，「現在又開始抱怨」。土國則回應，拜拉克塔是私人企業，而且烏克蘭是戰前就購入這批無人機。