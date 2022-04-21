華視新聞昨(20日)上午7時，跑馬燈秀出一連串的戰爭快訊，包括「新北市遭共軍導彈擊中」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」等，引起民眾恐慌，以為兩岸之間真的開戰。調查局資安站人員獲報立刻派員趕往華視，了解是否境外勢力或駭客企圖危害國家安全，恰巧也遇上NCC人員到場。

華視發生烏龍後，事隔兩個小時，直到上午9點左右才公開澄清致歉時，但這時台北市調查處，已派遣調查官抵達華視，並進入到導播室了解系統操作流程，NCC人員也剛好趕抵，雙方分頭各自調查事發原因，台北市調處一度以為是境外敵對勢力或駭客所為，企圖危害國家安全。

經過調查，前(19日)值班導播受託剪接好影片並做好字幕，卻沒交接給昨天值班的導播，而因此昨天值班導播上班後，也沒依照華視內部流程的SOP重複確認一遍，當使用跑馬燈系統時，連結錯誤的字幕路徑，卻沒人發現出現錯誤。

據了解，2人證稱，快訊內容是19日為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，調查局初步認定2人並無製造、散布假訊息故意，製作完筆錄後即讓2人離去。