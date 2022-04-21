居家照護和隔離時，叫外送食品和藥品，怎麼拿到手？中央流行疫情指揮中心陳時中宣布，外送員和送藥人員可進入社區送藥、送餐，如果社區規定外人不能進入，管理員就得負責送到隔離者門口，並擬定罰則裁罰。社區管委會禁止外送員進入送餐，連續吵了兩天，隨著疫情飆升，新北市居家照護14日已經啟動，台北市20日上路，陳時中19日也宣告一週內全台啟動，20日更宣布，目前已經有10縣市開辦，4縣市研議中，也讓「居家照護」相關話題，陸續引起網路熱議。

居家照護＝自主應變？ 惹議後陳時中喊：每個人都要盡責

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/13～2022/04/19）針對「居家照護」相關議題，近一週網路聲量勢趨變化，光是19日聲量就飆至1萬219筆，其中新北市最快啟動在輕症在家照護，有民眾卻反應篩檢陽性，在家裡等了4天，都沒有接到衛生單位連繫，陳時中解釋這段時間疫情快速增加，正在盡力增加「居家照謢」，如果衛生單位來不及通知或通知稍微延誤，民眾可以「自主應變」，盡量一人一室靜候通知，但這番話也引起網友歪樓解釋，大酸「自立自強」、「不要太不滿」、「推責任」、「自主應變，出事不要怪在我頭上」，言論衍生出爭議後，陳時中改口解釋「每個人都有應該盡的責任，每個人都做好，防疫就做得好」；次高聲量則是出現在4月14日，網路聲量近4千筆，當日新北市長侯友宜與衛福部長陳時中，一起召開「新北COVID-19居家照護」記者會，宣告防疫進入到下個階段，還編撰「居家照護關懷方案手冊」，未來也會隨疫情指引滾動調整，然而到了下午，卻傳出有現場採訪媒體快篩後陽性，侯友宜陳時中緊急快篩，結果出爐皆為陰性。

居家照護染疫怎復原？「藥物、藥師、藥局、處方」成熱門關鍵字

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/13～2022/04/19）針對近一週的「居家照護」相關議題來看，在熱門關鍵字部分，只要是疫情相關字詞幾乎都入列，包括「輕症、確診、隔離，醫療」，另外網友也十分關心，若進行居家照護之後，後續醫療要怎麼處理，因此「藥物、藥師、藥局、處方」都被提及，接著未來會進行的「視訊、專線、關懷」的居家照護會實施的方向，也備受網友關注。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月13日至2022年04月19日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『居家照護』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。