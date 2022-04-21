俗話說得好「千金難買好鄰居」，最怕好不容易買下心儀的房子，結果鄰居愛抽菸、堆雜物、製造噪音，使自己的居住品質大打折扣，因此在看房的過程，社區品質好不好，絕對是首購族一定要注意的重點，對此，在PTT home-sale版就有網友發文問：「怎麼選優質社區？」，小編結合網友建議，整理出5大注意事項，第一次買房的你，趕緊做好筆記！

1.管理費高低是指標

收取社區管理費的目的在於日常維護，以及重大修繕時可有資金應付，管理費會因為服務項目的多寡而有不同的收費標準，在篩選優質社區這篇文裡，就有鄉民留言建議：「管理費提高才重要，自己去算一算就知道多少合理」、「管理費其實蠻好把素質區隔開」，表示基本上只要住戶願意花錢維護社區，社區的品質就不會太差。

2.查看公告欄消息

不過也不是管理費收得高就代表是好社區，提醒首購族看房時，可多看看社區公佈欄的資訊，比如社區管理費的財務收支狀況、有沒有住戶積欠管理費、每次會議有沒有紀錄內容等，從小細節觀察該社區的管理委員會是否有正常運作。

3.觀察停車場、垃圾區、樓梯間

首購族看房時請多留時間觀察社區的環境，像是基本的看各住戶有沒有亂擺鞋櫃、樓梯間有沒有放雜物，集中倒垃圾區、梯廳、公設區是否整潔、停車場的車子是否都是有秩序地停放等，都能在看房過程，事先了解該社區的品質。

4.留意戶數多寡

社區有分大、中、小，該篇文的網友留言不只提到管理費，也有建議民眾注意：「基本上戶數越少，總價越高， 雷的機率會小的」、「錢多花一點，萬金買鄰，自住戶多一點」、「找四拼純三四房，戶數少、單價不低於區域行情」。通常約100戶以下的社區屬於小社區，300以上則是大社區，戶數少的優點在於住戶相對單純，缺點則是管理費過高，大社區則相反，因此過來人都建議買戶數介於之中的社區，並且留意是否為自住戶大於租戶，基本上就不太會踩雷，又能擁有合理的管理費。

5.注意坪數大小「區域總價高，不要小坪數，就可以篩掉一大堆」、「不要選擇多種房型的社區」、「買均質三~四房的社區」、「社區每戶差不多大小最好，套房多、小坪數多，就會變得很糟」，PTT網友紛紛表示，坪數的大小也是會影響社區的品質，如果社區是以小坪數為主，容易成為租房使用，進出人口相對複雜，因此建議找大坪數規劃為主的社區比較好，因為總價高，相對住戶的經濟條件比較好，自住客也比較多，會比較愛惜社區。

綜合以上的注意事項，網友也表示：「房價高素質就是高」、「雞掰有錢人會用錢解決，雞掰窮人：我就爛」、「你預算到哪就跟什麼鄰居同社區啊」、「花多少錢就是多少階級」、「價格就是一個基準方法，越貴通常素質不會太差」，提到預算決定一切，倘若想要擁有優質社區，還是要錢多花一點，別貪小便宜。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月16日至2022年04月15日，共3年。

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