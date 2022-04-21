新冠肺炎疫情延燒，台中監獄傳出有1名管理員確診，獄方昨天緊急針對有接觸相關的員工及收容人進行快篩及內部大環境規模清消。中監今天表示，目前初步快篩結果都呈現陰性，收容及接見等相關作業並未受影響，相關運作正常。

據了解，台中監獄1名管理員日前自行到醫院進行採檢結果為陽性，中監昨天收到通知後，針對確診者近日接觸過的員工及收容人緊急快篩；該員工期間曾進出的辦公室及舍房等處所全面進行清消，館舍並未封閉，運作正常。

中監表示，匡列級居家隔離及確診足跡等訊息，將由疫情指揮中心公布。