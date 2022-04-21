本土確診病例暴增，亞東醫院家醫科醫師闕壯理表示，政府究竟要清零還是與病毒共存都講不清楚，發言總是遊走在灰色地帶，防疫政策朝令夕改，痛批「無能的決策團隊，遠比病毒帶來的損耗更嚴重」，貼文曝光網友也有共鳴，更有人直言「雖說是要共存，但一堆配套措施也都沒準備好，每天都在開記者會是在開什麼意思」。

闕壯理昨（20）日於論壇《Dcard》指出，本土病例如預測一樣，確診人數不斷攀新高，認為台灣的防疫根本已被政治凌駕，「看看國際上醫療先進的國家是怎麼共存的？」認為政府至今還在怕被民眾罵，不敢扛起防疫責任，要選擇清零還是與病毒共存都不敢講，疫情指揮中心發言都遊走在灰色地帶，政策朝令夕改，累死基層行政和醫療人員，痛批「無能的決策團隊，目前看起來遠比病毒帶來的損耗更嚴重」。

闕壯理直言，單日新增1000、2000人，甚至1萬人確診又如何？根據目前資料顯示，打滿3劑疫苗能有效預防重症，且感染Omicron有99%都是無症狀或輕症，所以還沒打疫苗的人要趕快去打，很多醫院都是隨到隨打，「拜託不要再挑牌子或怕疫苗副作用，身為醫生的我都打了，難道我不怕死嗎？」

闕壯理說，若不幸確診就乖乖戴口罩、勤洗手及避免去人多的地方，只要把新冠病毒當作流感看待就可以了，同時在兒童在得到合適的疫苗前，連同家人也要加強防疫措施，流感、腸病毒也會引發重症死亡，和新冠肺炎重症死亡是一樣難過的消息，不需要大作文章。

另外，闕壯理認為現階段要不要繼續戴口罩也值得討論，現在的時空背景早就和當初不一樣了，應該有症狀再戴、有接觸再戴、有確診再戴、去人多的地方再戴，「這樣的規定會合理一些，且更好遵從」。

貼文上線後，引發網友熱烈討論，「現在怕的不是病毒，是整個隔離政策，花錢又花時間 共存根本只做半套」、「雖說是要共存，但一堆配套措施也都沒準備好，每天都在開記者會是在開什麼意思」、「指揮中心的防疫政策搞得我好亂」、「每天只會開記者會報數字，當台灣人都文盲喔？該回答的都不講清楚」、「現在確實很多政策該修改了，可以開演唱會、音樂祭、可以內用、可以去健身房、可以辦喜宴，但又要呼籲不要去人多的地方避免染疫？」