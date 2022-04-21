俄烏戰爭持續近2個月，戰況陷入膠著。國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人、前立委林郁方直言，美國之前 的許多動作，其實本是想引誘中國動手，沒想到竟是俄羅斯先出手；這場戰爭讓美國反倒賣了軍火、石油、天然氣，還能通過北約制衡歐盟把歐洲贏回來，堪稱「大贏家」。

林郁方20日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國一直想引誘中國動手，沒想到反而是俄羅斯先出手，不過美國應有料想到，俄羅斯與烏克蘭之間遲早會開戰，畢竟從2014年克里米亞事件後，烏東已經打了8年了，而美國從當時就開始與烏克蘭進行軍事交流，還與波蘭、捷克等東歐鄰國進行「快速三叉戟」（Rapid Trident）演習。

林郁方直言，俄羅斯低估了烏克蘭的軍事量能，也低估了美國從2014年開始為這場戰爭所做的準備，其實很多裝備早在俄烏戰爭前就進去了，例如刺針飛彈、標槍飛彈等，所以俄軍一進去就被陷入苦戰。

對此，林郁方分析，美國也想藉此機會把歐洲給「贏回來」，因為歐盟成立後，歐洲人正在掌控他們自己的事務，法國又一直覺得歐洲要成立自己的軍隊，德國也在積極改善與俄羅斯、中國的關係，唯一能制衡歐盟的就是北約。美國應也盤算到這場戰爭為北約是有利的，能把俄羅斯勢力踢出歐盟，但烏克蘭要付出代價。