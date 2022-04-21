本土疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中昨天（20日）更預告，到月底單日確診數就可能破萬，到底何時疫情才會趨緩？精神科醫師沈政男將Omicron感染曲線形容成巴黎鐵塔形狀，只要等那些容易參與高風險群聚的人都被感染，病毒無法繼續肆無忌憚傳播，曲線就會立即下降。

沈政男在臉書指出，昨天國內新增2,386例確診，指揮中心也說月底可能破萬例，跟他在4月9日所做的預估一樣，也指出傳染病建模不是醫療，而是比較趨近於數理模型，專業醫療人員不見得懂。

沈政男表示，最常用來估算新冠傳染數字是所謂的SEIR模型「N(t)=S(t)+E(t)+Ia(t)+Is(t)+R(t)」，其中，N(t)是t時間的總人口，S(t)是易感染人口，E(t)是曝露人口，IA(t)是無症狀感染人口，IS(t)是有症狀感染人口，而R(t)是康復人口，然後用t去微分出六個方程式，再來求解。

簡單來說，沈政男舉例，為什麼Omicron感染曲線形狀是巴黎鐵塔，而非山脈或高原？這是因為病毒如果給它們夠多的曝露人群，就會無限制擴散，一直到易感人群不夠大為止。所以現在會被感染的人，就是那些容易參與高風險群聚的人，因此病毒很容易在其中擴散，等到他們都被感染了，病毒無法繼續肆無忌憚傳播，曲線就會立即下降。