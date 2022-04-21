曾獲頒優良教師獎的屏東縣某國小校長身兼巧固球教練，卻趁著替女學生擦藥時偷摸其下體，經孩童向家長訴說，全案才曝光。屏東地院審結，依強制猥褻罪處該校長8年6月徒刑。可上訴。

檢警調查，該男自2012年7月起擔任屏東縣某國小校長兼任巧固球教練，然，該男卻趁職務之便，於2019年至2020年間數度在校長室或體育館，以替女學生擦藥為名目，實則偷摸女學生下體數次，共計2人受害，經受害女學生向家長反映，該男的惡行才終於曝光。

案件爆發後，屏東縣府教育處展開調查，於2021年3月將該校長解聘，同時登錄為不適任教師，雖該校長不服裁決提起訴願，但遭駁回。

屏東地院合議庭認為，校長為人師表，理應以身作則，卻為逞個人私慾，藉由學生對師長的尊敬，及未成年者對性觀念未成熟之弱點，向2名女學生犯下加重強制猥褻罪，造成被害人心理嚴重創傷，惡性非輕，應予譴責。

合議庭認定，校長否認犯行，言詞卸責，仍未與2名被害人達成和解，考量其共對2名女童猥褻8次，依強制猥褻等罪，處8年6月徒刑。可上訴。