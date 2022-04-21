澎湃新聞21 日報導，大陸國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應。會議指出，穩就業與穩物價同是保持經濟運行在合理區間的主要支撐。穩定糧食等重要農產品生產供應，對保持經濟社會大局穩定特別是穩定物價、保障民生具有壓艙石作用，在當前國際糧食市場不確定性增加、一些國家高通膨的情況下尤為重要。

會議指出，中國糧食供應和儲備充足，今年春播穩步開展，糧食安全是有保障的。要落實中共中央、大陸國務院部署，深入抓好春季農業生產，確保糧食豐收。一要層層分解全年糧食播種面積和產量，督促地方種足種滿種在適播期，對未完成任務的嚴肅追責。。二要保障春耕農事有序開展。。三要抓好「菜籃子」，促進蔬菜等農產品順暢流通。

澎湃新聞報導，中國農業農村部農研中心研究員張照新表示，這次國務院常務會對春耕生產進行部署，這是非常必要和及時。

張照新指出，「國常會也明確指出，當前是春播關鍵期。但是受疫情反復的影響，很多地方採取比較嚴格的封控措施，不僅對人員流動帶來較大影響，對於各種物資流動也帶來很大的不便，對於農資供應也帶來很大影響。因此非常有必要進一步部署，推動各地把疫情防控和做好春季生產結合起來，確保春耕能夠正常開展。」

澎湃新聞報導，艾格產投合夥人劉曉東指出，此次國常會對於抓好春季農業生產的管理更為細緻，考核形式有所變化，強調了追責的態度，也強調了保障農資下行，不能因疫情管控耽誤農民正常回鄉務農，也不能阻礙在鄉農民的正常農事工作，「這是在有序疫情防控的前提下，也是對此前一些大眾關切的新聞事件的回應。」

而對於會議中強調的抓好「菜籃子」，促進蔬菜等農產品順暢流通，劉曉東指出，這是對疫情以來，生鮮農產品的供銷兩端出現的種種問題的集中回復。「過去一段時間內，各級政府及相關主管部門和部分有擔當的行業企業，對保供做出了眾多貢獻。可以預見，未來的產區和銷區的直接連結及合作將更為緊密、有力，產區滯銷、銷區供應緊張的情況不斷緩解，中國生鮮農產品流通去中間環節的升級也得以更快取得成績。」

此外，國務院常務會議還強調，要落實各項支農惠農政策，實施新的小麥「一噴三防」補貼；要研究加大農資補貼的舉措，及時做好糧食托底收購。

劉曉東認為，過去一段時間內，國際國內各類農產品價格普遍進入漲價區間，一是政經環境不理想，導致對供需平衡的擔憂，以及對部分農產品貿易流的改變，推高了國際市場價格，二是能源價格上漲，造成成本的上升。

張照新也提醒，從國內外形勢看，今年各種風險挑戰尤為嚴峻。「由於全球變暖，各地極端氣候增多，世界糧食主產國可能會遭遇自然災害。另外，俄烏戰爭必然會對兩國農業生產帶來影響，而且這兩個國家都是農業大國，也是糧食出口大國。戰爭必然會導致全球糧食供求緊張。」

張照新指出，此外，俄烏戰爭還帶來石油價格暴漲，化肥等農資價格上漲，機械作業成本增加，也可能影響農民生產積極性。「因此，這次國務院常務會還提出要落實各項支農惠農政策，特別是研究加大農資補貼的舉措，提高農民種糧的積極性。中國穩定國內糧食生產，對於應對風險挑戰意義十分重大。」