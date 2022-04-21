根據澳洲天空新聞(Sky News)報導，普丁好友、前俄羅斯天然工業銀行（Gazprombank）副行長阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）被大女兒安娜斯塔希亞（Annastasia）發現陳屍豪宅，其47歲妻子與13歲女兒也命喪當場，阿瓦耶夫手上還拿著槍，三人身上也都有槍傷。

Former vice-president of Russia's Gazprombank, his wife and daughter found shot dead in Moscow.



Preliminary investigation believes that 50-year-old Vladislav Avayev killed his wife and 13-year-old daughter, and later committed suicide. pic.twitter.com/EwzWqE0r7h — Free Ukraine (@Mihoflowersy) April 18, 2022

俄國官媒報導，阿瓦耶夫的26歲女兒安娜斯塔希亞因為聯絡不上家人，返回位於14樓的豪宅查看，發現雙親和妹妺遭殺害。安娜斯塔希亞告訴警方，當她發現屍體時，阿瓦耶夫手上就握著槍。

Evlerinde ölü bulunan Rus milyarder Vladislav Avayev eşi ve kızı pic.twitter.com/CZxj0YFhP2 — Muazzez Baktaş (@muazzez_baktas) April 20, 2022

根據報導，阿瓦耶夫在14樓的豪宅內存放至少13件武器，被發現時手上握著手槍，警方初判阿瓦耶夫在槍對準自己之前先開槍打死了他的家人，但俄羅斯警方表示，將調查與他的工作和個人生活的任何潛在聯繫。

阿瓦耶夫曾在俄羅斯天然氣工業銀行擔任副行長，該銀行是俄總統普京「改用盧布結算天然氣費用」計劃的關鍵，要求外國公司在該銀行開設賬戶才能購買天然氣，以此反擊西方制裁；另外，他還曾經擔任過克里姆林宮的官員，並因開設建築公司致富。

此命案目前眾說紛紜，有鄰居稱阿瓦耶夫的妻子與司機有染，腹中胎兒不是他的，也有說因為戰爭使西方大力制裁俄國，讓阿瓦耶夫的生意受到影響；也有人暗示阿瓦耶夫一家是被暗殺的，他們不可能自殺。目前全案還在調查中。

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