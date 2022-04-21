好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)，和前妻安柏赫德(Amber Heard)結婚，短短15個月宣告破裂，還被前妻指控家庭暴力，展開宛若肥皂劇般的法庭攻防，審判進入第二週，19日強尼戴普親自坐上證人席，一講就談了3個小時，不再由律師代理發言，他說這輩子從沒打過女性，也譴責安柏赫德不擅情緒管理。

強尼戴普6年前，被前妻安柏赫德提出家暴指控，在洛杉磯家中砸她的臉，雖經他否認並未遭到起訴，形象一夕間崩跌丟失不少片約，如今走上法庭他以證人身分再次向陪審團強調，自己從未以任何方式打過女人，雖然關係確實有過緊張摩擦，但並未到施暴的程度，因此他向安柏赫德提出毀謗，要替自己討回公道。

強尼戴普主張，兩人熱戀期心意相通，感受到安柏赫德善良和貼心，不料相處時間變長才發現安柏赫德情緒管理有問題。舉例來說，他們之間發展出不成文規定似乎也是夫妻倆生活情趣，由於強尼戴普工作量很大，返家時對方會遞給他紅酒並協助脫鞋，有次眼見安柏赫德正在講電話，自行脫掉鞋子，怎知引發激烈反應。接下來的一年稍有不順心就爆怒，婚姻便是在此時出現問題。

至於安柏赫德對他提出藥物及酒精問題，他在法庭上說已有多年未酗酒和嗑藥，還講到原生家庭對他的影響，自己的媽媽跟安柏赫德同樣有情緒問題，甚至生氣時會朝強尼戴普扔菸灰缸，想到這邊他就無法忍受，並說到先前並未先一步指控安柏赫德，全是因為尚無去面對原生家庭帶給他的恐懼。他也提到自己曾試圖挽回關係，結果安柏赫德竟曾說過想自殺，讓他內心承受到更大壓力，終於還是造成如今的局面。

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