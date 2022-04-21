今（21）日立法院交通委員會就要審查《台鐵公司條例》草案，由於台鐵工會不滿交通部不撤回條例，早已宣布以「五一勞動節」不加班抵制，本周二又加碼決議今年端午、中秋及國慶日都要合法休假，交通部長王國材周二晚間發千字文溫情呼籲。不過台鐵工會今日凌晨也發1845字長文回應，表示大家應該就事故原因來檢討、防範，建立風險管理，「而不是狹帶所有悲傷的因子對於全民情感勒索，利用傷痛來達成自己的任務與使命！」

王國材信中提到改善台鐵員工福利，工會回信也先感謝這一點，但工會指出這都是因為台鐵的薪資結構低於公家單位標準值，所以這只是還給員工一個公道，絕非政府的「施捨與成全」。

工會引述王國材說的「去年太魯閣號重大事故後，期待及要求台鐵改革的聲浪從未停歇」，反批如果沒發生重大事故，安全就不重要了嗎？「安全」是台鐵員工的工作環境，他們比民眾還在乎，事故後的傷感與悲憤，與事故家屬的感同身受，似乎被王國材輕忽。

工會表示了解也同意台鐵需要改革，但不表示交通部可以為所欲為，沒有溝通，就將不清不楚的公司條例草案送審，王國材不能只成為「政院底下使命必達的交通部長」。

工會說，台鐵的債務是「原罪」，有許多是政治利益的交換條件，及身為政府單位定位下的固定成本，不是員工該承擔的，希望交通部不要企圖混淆社會大眾的刻板印象，不停帶風向，將台鐵員工塑造成「敗家子」、「賠錢貨」。台鐵百年老店「行政組織體制的僵化」，體質愈來愈差，該檢討的是高階主管；業務的推展欠缺自主彈性，要解決這些束縛只要鬆綁法令即可，不需大費周章公司化；工會也同意要解決債務問題，但絕非是打台鐵資產主意，最後資產沒了，債務依然存在。

工會批評交通部舉辦「只能聽不能發言」的見面會，毫無實質意義；王國材也說要儘可能將工會關切的意見加到條例草案內，並承諾所有對員工好的福利條件，但目前條例都在立法院，審議的內容也跟王國材說的不同。

工會說，「五一不加班」絕非罷工也絕非癱瘓交通，只是行使勞工的權益，並對交通部的霸道表達不滿，絕非王國材所說台鐵人不樂於付出，不然台鐵員工也不必選擇只在「五一」這一天，而是整個連續假期都不加班，希望交通部不要再把台鐵員工妖魔化。「最後，台鐵員工想向部長說，我們的需求很簡單，『安全、安定、永續經營！』辜負部長的期待深感抱歉，期許得到大家的諒解！」