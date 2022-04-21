元太(8069)今年將以「We Make Surfaces Smart & Green」主題，參展4月27日至29日舉行的Touch Taiwan 2022智慧顯示展，並首度展示新世代三大彩色電子紙技術、軟性可捲曲及可摺疊的全彩電子紙技術。同時，多項電子紙模組與應用系統精進開發的省電技術也在展出行列。

三大彩色電子紙全面升級，展出包括：E Ink Gallery 3全彩電子紙、E Ink Kaleido 3彩色印刷電子紙、E Ink Spectra 3100 Plus五色電子紙。

元太持續提升電子紙的軟性可撓特性外，更投入於軟性材料研發與製造，本次於智慧顯示展首度展示軟性全彩電子紙與材料技術，運用E Ink Gallery 3全彩電子紙技術、以及新型材料與疊構設計，打造搭載前光設計的8吋可捲曲全彩電子紙顯示器，其捲曲半徑可達到10 mm；8吋可摺疊全彩電子紙顯示器，其摺疊半徑可達4mm。元太科技以前瞻技術打造更便於攜帶的電子紙應用，鎖定數位閱讀與智慧教育等領域應用。

元太電子貨架標籤供不應求，這次展出的E Ink Spectra 3100可於同一個畫面上呈現鮮明飽和的黑、白、紅與黃等四種顏色，適合應用於電子貨架標籤及零售業促銷看板。因應零售業者使用需求，元太推出8吋E Ink Spectra 3100四色電子紙與E Ink Gallery Palette彩色電子紙所設計的電子紙貨架標籤，以長條形的尺寸規格符合商品貨架規格，且省電相較以往再省30％，為零售業者提供更多元的電子貨架標籤產品選擇。