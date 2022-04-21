財政部國庫署表示，111年度第1季中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數4094億元，預算達成率(累計實收數/全年預算數)18.1%，執行率(累計實收數/累計分配預算數)112.5%，年增115億元或近3成。

上開歲入執行情形中，稅課收入累計實收數3243億元，預算達成率17.0%，執行率113.2%，年增65億元，主要係綜合所得稅、營利事業所得稅及營業稅分別增加90億元、71億元及29億元，與貨物稅及證交稅分別減少69億元及57億元，以及其他各項稅課收入增減互抵結果。

另營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等非稅課收入，累計實收數851億元，預算達成率23.4%，執行率109.6%，年增50億元，主要係營業盈餘及事業收入、財產收入及其他收入分別增加12億元、13億元及29億元，以及其他各項收入增減互抵結果。

綜觀上開111年度中央政府總預算第1季歲入整體執行情形，尚符合預期；惟考量目前國內疫情變化及俄烏戰爭影響，對整體歲入執行增添不確定性，財政部國庫署將持續關注疫情及國際政經情勢發展，審慎評估相關事件對歲入之影響情形適時因應。