在21日籃網與塞爾提克打到第1節後半段，籃網明星後衛厄文突然一個人離開板凳席走進休息室，別以為他是否受傷了，原來是在籃網助教刻意提醒，波士頓當地時間已經來到日落，所以他一被換下場就趕緊進去休息室內吃東西補充能量。

因為厄文信奉伊斯蘭教，今天整個4月份進入齋戒月，厄文從日出之後，一直到日落之前都不可以進食，也就代表他一整天都沒吃東西，就要上場面對高強度的季後賽賽事，難怪他在得知波士頓當地已經日落之後，就馬上進去休息室吃東西了。

或許也是因為厄文一整天沒吃東西，所以他在上半場表現平平，只有投6中3、拿下6分，也讓籃網沒辦法一舉擴大領先差距，不過這算是他的「正常」表現，別忘記他還曾在賽前跪在場邊膜拜，甚至拿著燃燒中的鼠尾草繞著全場走來走去。

不過厄文賽前心情看起來還不錯，因為他的大學教練，也就是才剛宣告退休的杜克大學教練「K教練」薛塞斯基，出現在場邊跟厄文，以及同樣來自杜克的塞爾提克明星前鋒塔圖場邊寒暄，且留在場邊觀眾席觀看這場自家子弟兵對決。