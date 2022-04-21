大陸《中國青年報》·中青網21日報導，中國太空站將向所有聯合國會員國開放在即。北京大學地球與太空科學學院教授焦維新指出，只有透過國際合作才能實現互利共贏。可以說，「完全開放的」中國太空站為各國科學家搭建了很好的平台。對於進入「天宮」太空站的國際專案，中方審查將遵守安全性、創新性和可行性等國際通用原則。國際宇航科學院院士、北京理工大學法學院院長李壽平則提到，去年中國太空站兩次緊急避碰」美國太空探索技術公司（SpaceX）發射的星鏈衛星，警示在未來太空站建設和國際合作中，尤其需要注意安全問題。

焦維新認為，「鑒於美俄關係緊張，加上太空商業化在美國正成為主流趨勢，國際太空站的未來充滿了未知。」俄羅斯衛星通訊社今年3月初曾發布一則「拆分國際太空站」的視訊，當時就有專家指出，雖然國際太空站「分家」目前尚屬俄羅斯的「單方面威脅」，但國際太空站採用桁架掛艙式結構，理論上的確可以實現俄羅斯艙段與美國艙段分離。

焦維新將中國太空站描述為「後發優勢」——在建造過程中汲取了國際太空站的經驗教訓，同時瞄準國際先進水準。在中國太空站，太空人長期在軌駐留的生活和工作保障技術、再生式環境控制和生命保障技術、大型柔性電池翼可驅動機構技術、機械臂輔助艙段轉位技術等關鍵技術，現在已都實現突破，在較短時間內適應並達到了自身需求。

去年，美國星鏈衛星兩次抵近並危及中國太空站和太空人的安全，引發各方關注。出於安全考慮，中國太空站組合體兩次實施了預防性碰撞規避控制。

「現行國際法並沒有太空站安全的專門國際法律制度。」李壽平指出，在星鏈衛星危險接近中國太空站這件事上，究竟距離多遠屬於「構成安全威脅」，現行法律尚未有明確定義，而且，要在國際上確立這種制度也十分困難。「但是，我（中）國應該盡快確立相關制度，比如構建並明確中國太空站的『安全區』。也要注意研究除了採取碰撞規避控制措施外，是否還有其他手段和權力。」

李壽平提出，中國太空站未來對外開放國際合作過程，有4方面值得關注：第一，要注意太空站安全的技術設計和制度設計。第二，要加強太空站行為規範建設。第三，要注重外空智慧財產權的制度設計。第四，要注意太空站國際合作模式的探索。

在推動構建防止外空軍備競賽的國際機制方面，「美國、歐洲和日本等國，正帶頭將外空變成一個新的競爭場所。」李壽平指出，這裡的「競爭」，指的不僅是傳統意義上的「作戰場所」，還包括一個科技和資源競爭的新場所。愈演愈烈的大國太空軍事競爭會產生的影響：第一，會直接影響、威脅別國特別是開發中國家自由進入太空的能力和權利；第二，很多國家的外空武器已達實戰程度，嚴重威脅外空安全；第三，對地面太空安全也會構成威脅——外空武器可直接對地面實施打擊。

李壽平提出了三點建議——首先，國際社會要圍繞防止外空使用武力、防止外空裝備競賽、禁止外空武器化三方面加強國際立法。其次，要加強防止外空軍備競賽治理機構的建設。第三，要加強透明度和信任措施的建立。