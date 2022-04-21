20日是聯合國中文日。陸常駐聯合國代表張軍表示，中文為促進聯合國工作發揮重要作用，希望聯合國貫徹落實多語言主義原則，平等使用中文等聯合國正式語文，更加有效地傳播聯合國聲音和主張。

新華社報導，張軍和第76屆聯合國大會主席沙希德等日前通過網路視訊方式出席聯合國中文日活動開幕式。張軍在視頻致辭中説，作為聯合國六種正式語文之一，中文正在為促進聯合國有效開展工作、加強世界各國溝通交流、推動多邊主義發揮著重要作用。

張軍表示，聯合國中文網站、中文社交媒體的影響力與日俱增，深受廣大中國網友和中文使用者的歡迎。希望聯合國繼續努力推動中文和其他官方語言的平等使用，真正貫徹落實多語言主義原則，通過中文更好地向世界傳遞聯合國的聲音和主張。

張軍表示，12年來，中文日活動精彩紛呈，充分展現了中文和漢字的獨特魅力，成為國際社會了解中華文化的一個重要窗口，也進一步增強了中文的國際影響力。今年中文日活動的主題是中文之美、禪意之妙，具有豐富的美學和哲學意涵。希望大家在展出的書畫藝術作品中收獲智慧、汲取力量，在交流座談中開拓視野、凝聚共識，更好地應對工作與生活中的困難與挑戰。

沙希德在視訊致辭中表示，中文是世界上使用人數最多的語言。漢字承載著悠久的歷史，代表著中華文明中蘊含的永恒智慧，具有豐富的美學內涵和深刻的象徵意義。國際社會應共享中文之美，共促多元文化和諧。

聯合國負責經濟和社會事務的副祕書長劉振民、聯合國大會事務副祕書長兼多種語文問題協調員莫夫謝斯·阿別良、聯合國主管全球傳播事務的副秘書長梅麗莎·弗萊明在視頻致辭中充分肯定中文在聯合國工作中的重要作用，預祝中文日系列活動取得圓滿成功。

為慶祝2022年聯合國中文日，聯合國大會部中文翻譯處、中國書會與中國常駐聯合國代表團在聯合國總部共同舉辦了一係列豐富多彩的活動，包括《禪意之妙》書畫展，展出9位知名華人藝術家的禪意書畫作品，以及《漢字之美》展覽、「從中國詩詞書畫探討禪意」在線座談會、《漢字簡介》在線講座等活動。

2010年，聯合國將中國傳統二十四節氣之一的「谷雨」日定為「聯合國中文日」，旨在慶祝多種語言以及文化多樣性，促進聯合國六種官方語言平等使用。