櫃檯買賣中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，111年截至4月19日止已有13檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計370.52億元，而流通在外發行檔數為98檔，發行餘額為新台幣2983.49億元。

為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，櫃檯買賣中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，111年截至4月19日止已有13檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計370.52億元，而流通在外發行檔數為98檔，發行餘額為新台幣2,983.49億元。

此外，111年截至4月19日止，尚有5家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續於今年4月至6月底前上櫃掛牌。

截至111年4月19日止，國內可持續發展債券流通在外共計16檔，發行餘額達668.74億元；111年截至4月19日止，已發行4檔，發行總金額合計為新台幣98.36億元，包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元及元大銀行發行新台幣20億元，另有法國興業銀行於4月12日取得可持續發展債券資格認可。