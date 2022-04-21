今天在大聯盟場上天使繼續對決太空人，此戰天使派出大谷翔平登板投球，同時他也擔任首棒指定打擊，再次挑戰「二刀流」極致，今天打線在首局就送上祝福，大谷也敲出二壘安打為自己拿下2分，同時在首局還未投球時，就兩度站上壘包，成為1900年以來，史上首位一球未投就兩度踏上打擊區先發投手！而他投完6局只被敲1安打無失分，飆出12次三振、1次保送。

UPDATE FROM @EliasSports !!!!



Shohei Ohtani is the 1st starting pitcher to bat twice before throwing a pitch since at least 1900 https://t.co/IvGQb2W4HZ — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 20, 2022

此戰大谷再以先發投手兼指定打擊上陣，由於天使首局先攻，他還未投球就率先站上打擊區，首打席他選到保送上壘，接著隊友們火力全開，靠著三次保送和安打攻勢一舉拿下4分，馬上過了一輪換大谷打擊，這次他跟進隊友火力，滿壘時敲出二壘安打再為自己添2分，球隊以6：0遙遙領先，同時他也成史上首位一球未投就兩度上打擊區先發投手，而且還都上壘。

Shohei Ohtani has 11 strikeouts through 5 IP 🔥



(via @mlb)pic.twitter.com/8GosTPRIHD — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 21, 2022

接著他在投手丘上更是大殺四方，原本5局結束沒有被敲任何安打、失分，也沒丟出保送，同時飆出11次三振，可惜第6局破功，被太空人捕手卡斯楚(Jason Castro)敲一壘安打，然後對潘尼亞(Jeremy Pena)投出保送，相當可惜，但最後投完6局仍保持無失分，並送出12次三振，自責分率下降到4.40，完美結束投球任務，若沒意外將能取得本季首勝。