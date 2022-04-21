網紅T妹（Tiffany Chen），言論率直辛辣的她，經常在社群分享對於時事的看法，眼見近來本土疫情升溫，兒童是否接種疫苗引起討論，許多家長更為學校停課標準不一吵翻天，對此，她表示「父母擔心的點並沒有錯」，任何人發表自己立場的言論，不代表就是叛徒或不愛台灣。

T妹表示許多國家5歲以上的孩童早打完兩劑，只要是國際認證就不用太擔心，畢竟孩童施打劑量比成人低很多，除非對疫苗嚴重過敏、免疫力問題，導致醫生評估不能打，否則小孩不打疫苗反而會成為高風險群族，也呼籲所有人不用被確診數字嚇到，未來散播力只會越來越大，「人們必須跟病毒共生存」已成為未來趨勢。

T妹表示澳洲民眾出門已經沒有在戴口罩。（Tiffany T妹臉書）

T妹透露澳洲民眾幾乎都打完三劑，加上一半的人都感染過，死亡率已經大大降低，甚至成為感冒症狀，因此出門已經沒有在戴口罩，她表示由於許多人都是無症狀或小感冒症狀沒去篩檢，不然「每天幾萬人確診是非常正常」，強調只能開始接受與病毒共生存，但也提醒家長若怕副作用不敢讓小孩打，屆時感染可能會一發不可收拾，要不是5歲以下無法施打疫苗，不然肯定讓兒子去打。

眼見台灣孩童都沒有打疫苗，得染疫到1/3才停課，T妹強調「父母擔心的點並沒有錯」，沒有普及打疫苗前，容易產生重症及死亡的高風險，家長會擔心是非常合理，畢竟每個小孩都是父母的心頭肉，但也呼籲不該因一件小事去攻打獨立思想的平民，畢竟在這個世代，要做的就是尊重他人思維，才能傳承下一代。