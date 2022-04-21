全球晶片荒問題難以解決，許多製造商紛紛擴廠、擴產以消化龐大的需求，然而短時間內大量設廠也讓半導體生產設備出現供不應求的狀況，新設備交期甚至被延長至18個月以上，許多廠商轉而尋求二手設備，尤其在大陸市場，價格在過去兩年更是翻了兩倍以上，有外媒認為，美國對大陸成熟製程的限制比先進製程還要少，讓大陸加強在此領域的投資，晶片設備的短缺更為嚴重。

日經亞洲評論報導，由於需求早已超過負荷，目前晶片生產設備的交貨時間已經從12個月延長至約18個月，但二手設備只要一個月時間就能取得，讓二手市場繁榮發展，許多租賃公司和經紀商也會從先進製程的晶片製造商收購不適用的機器再轉賣。

報導指出，二手晶片生產設備的價格飆升，尤其在大陸市場，光刻機的價格已經翻倍，此現象反映出廠商對汽車與電器晶片的鉅額投資，這是一個不太先進但是有利可圖的領域。

二手晶片生產設備供應商SurplusGLOBAL Japan高級副總裁Shuji Kumazawa表示，「這是二手半導體設備前所未有的繁榮，只要商品進入市場，買家就會馬上出現。」

而二手設備的價格則會依據使用狀況與機器年限出現價格高低，有設備租賃商表示，最高端的設備有些已經翻了5倍，用於生產汽車與電器的晶片的成熟製程設備短缺最為嚴重，現階段在某些情況下，二手設備的價格與新產品的價格相同。

報導提到，大陸在成熟製程的生產線上投入大量資金，雖然美國對先進晶片設備實施嚴格的出口限制，但對老產品的管控卻很少，這使得成熟製程產量增加許多，進而造成設備供應的壓力，二手設備供應商Hightec Systems執行長Moriaki Abe表示，「二手晶片生產設備的價格，可能在今年年底之前都會繼續保持高水位。」

半導體生產設備供不應求的挑戰也出現在晶圓代工龍頭台積電身上，台積電總裁魏哲家上周表示，「我正在努力為設備供應商解決所有問題，已經派出多個團隊協助設備供應商。」