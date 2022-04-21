男星劉畊宏2017年帶著4歲女兒「小泡芙」《爸爸去哪兒5》翻紅，去年全家人正式移居上海，展開全新生活，並把事業重心放在經營健身中心和咖啡廳，熱愛運動的他近期開直播教大家如何維持身材，沒想到直播到一半就被禁播，據悉是身穿緊身上衣激凸，踩到紅線所導致，為此他也想出對策，穿上羽絨服繼續直播帶大家運動，許多在家的民眾掀起一波看劉耕宏運動的風潮，高人氣的加持下讓網友發現有神祕富二代瘋狂斗內劉耕宏，引發無數人好奇。

上海疫情嚴峻，許多人都不能出門，近期搬到上海的劉畊宏一家也被困家中，無法出門工作，為了打發時間，劉畊宏乾脆在家裡開直播，當起網民的健身教練，熱度超車賣貨的直播，自律又健康的直播吸引許多同樣閒在家的民眾，同時劉畊宏還會抽空帶著小朋友們一起運動，成為線上的體育課老師，藝人吳尊、陳浩民的小孩都成為他的學生。

劉畊宏一個禮拜將近有5天都在直播，帶領著網友們揮汗運動，演藝圈好友們也來支持，很多網友說劉畊宏教健身教得很細緻，自己一邊跳，還要鼓勵大家讓觀眾加油，每個動作細節都講解到位，避免跟著做的人受傷，很細心負責，難怪會有很多人一起跟著他健身，不僅能夠運動到，也不會覺得很枯燥。

近日有網友發現，劉畊宏20日直播時，有一位上海富二代秦奮瘋狂斗內，單場就送出40多個禮物「嘉年華」，為劉畊宏助陣，「嘉年華」是該平台的打賞禮物，送出一個就需要3000人民幣（約台幣1.4萬元），推測送出40多個則需要斗內台幣56萬元以上，一般人可無法做到。

劉畊宏一場直播，引來富二代狂送禮物。（圖／微博）

根據調查，該名富二代正是電競King俱樂部的創始人，家世背景雄厚，外傳他身家破百億，父親是銀行董事長，和知名富少王思聰是好友，網友說秦奮進入直播間後就一直在刷禮物，已經成為劉畊宏直播間的榜一（送禮物金額排行榜第一）。