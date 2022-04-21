★分析

Glenmede私人財富管理部門投資長Jason Pride表示，一旦獲利成長那麼多，接下來要實現一點點增長就變得較為困難，且在周期尾聲也較難以實現增長，我認為市場已經開始理解這一點，而這一年都需要體認到這一點。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，儘管存在通膨和供應鏈壓力，但目前為止，企業財報凸顯出整個產業的需求仍然強勁。雖然我們預期今年市場將繼續震盪，但企業獲利強勁和看跌的情緒，給近期彈升營造一個非常好的背景。

Defiance ETFs執行長兼投資長Sylvia Jablonski表示，關於升息和通膨的討論似乎有些疲乏。市場可能已經反映了升息前景，通膨可能正在見頂，我認為財報季會有一些正面的氣氛。

★類股

標普500指數11大類股中，僅非必需消費品類股、科技股和通訊服務股收黑。通訊服務股重挫4.07%，跌幅最大，其次為非必需消費品類股跌1.36%。科技股小跌0.13%。地產股漲1.85%，漲幅最大，並創下1月4日以來收盤新高；其次為必需消費品類股漲1.46%，連續第二天創收盤新高。

道瓊指數成分股中，迪士尼跌5.55%，表現最差。IBM漲7.10%，表現最佳。

★重磅股重量級科技股僅微軟收高，終場小漲0.37%。蘋果跌0.10%、亞馬遜跌2.60%、Alphabet跌1.51%、特斯拉跌4.96%、Meta跌7.77%、網飛跌35.12%。

主要晶片股方面，以輝達跌3.23%、超微跌3%，表現最疲弱。應用材料漲0.71%、美光漲0.65%、英特爾漲0.38%、德儀漲0.20%、恩智浦漲0.08%、高通跌0.50%。

★焦點股

特斯拉下跌4.96%，收在977.20美元，但在盤後公布第一季營收大幅成長且交車量創下新高後，股價上漲6%。特斯拉在上海的超級工廠為防疫停工逾三周時間，投資人將密切關注該電動車大廠是否維持2022年充滿野心的交車目標。

聯合航空上漲1.2%，帶動標普1500航空股指數在過去7個交易日中就漲了6天。聯航在盤後公布財報後，股價小跌。

寶僑收漲2.52%，為163.65美元，為道瓊指數帶來提振。該公司調漲價格未影響銷售表現，上季營收大幅成長，並上修全年預測。

IBM漲7.10%，收在138.32美元。受惠於雲端產品需求強勁，該公司第一季營收獲利均優於市場預期，並上修全年獲利預測。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾收漲2.72%，為每股633.91美元。該公司上季營收獲利意外強勁，且看好全球晶片需求持續高漲，將帶動設備訂單穩健增長。艾司摩爾第一季營收年減19%，為35億歐元，但優於市場預估的34.4億歐元。淨利年減47.8%，為6.95億歐元，亦超出市場預估的6.21億歐元。

網飛崩跌35.1%，收在226.19美元，創下10多年來最大單日跌幅，市值蒸發逾500億美元。今年以來網飛股價下跌62.5%，成為表現最差的標普500指數成分股。該公司表示，通貨膨脹、烏克蘭戰爭和競爭激烈導致十多年來訂戶首度減少，並預期未來訂戶可能流失更多。至少已有9家華爾街公司下修網飛評級。

金融科技公司和宅在家防疫受惠股受到波及，同為串流媒體的華特特迪斯尼、Roku和華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）跌幅均超過5.5%，音樂串流平台Spotify重挫10.89%。居家概念明星股Zoom Video Communications、Doordash和派樂騰（Peloton Interactive）跌幅介於6%～11.3%。金融科技股PayPal Holdings和Block均下跌逾8.5%，Marqeta和SoFi Technologies分別跌5.6%和6.2%。

★台股ADR

台股ADR漲跌互見。

台積電ADR跌0.44%，收99.01美元，換算台股價格為579.19元。

聯電ADR跌0.12%，收8.14美元，換算台股價格為47.62元。

日月光ADR漲0.44%，收6.88美元，換算台股價格為100.62元。

中華電信ADR漲0.79%，收44.66美元，換算台股價格為130.63元。(2-2)