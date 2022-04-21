天下第一藤棚在愛知 天王川公園紫藤花瀑4月登場 09:282022/04/21 中時新聞網 旅奇傳媒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 考量防疫，2022年取消天王川公園夜藤點燈活動。 圖：日本旅行情報局／提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛知縣津島市的賞藤名所「天王川公園」，以275公尺長、面積約5,034平方公尺的天下第一藤棚聞名，園內共種植了12種藤花，因花期不同從4月下旬至5月上旬左右都有藤花綻放，白天好拍，入夜點燈後的夜藤更是魔幻感十足。浪漫紫色花瀑加上飄落花瓣散落在水面形成的藤花海，吸睛指數百分百。 （本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供） 日本旅行情報局 遛孩好去處！北市文山森林公園今啟用 50米溜滑梯成亮點 #藤棚 #公園 #天下第一 #天王 #平方公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歌仔戲天王李如麟負傷出演《魔法阿媽》 大秀招牌《身騎白馬》 18:272022/04/15 娛樂 台江國家公園火警凶手抓到了！情侶樹林約會放煙火釀禍 13:592022/04/17 社會 澎湖越野拉力賽 千萬小牛超跑最怕牧牛 04:102022/04/16 地方新聞 攜手新北住都中心 禾蓮心家園開工 04:102022/04/17 地方新聞 大甲鐵砧山旅服中心停車場 全新轉型亮相 09:492022/04/19 寶島 台中沙鹿「鹿峰夜市」22日開幕 可愛鹿鹿彩繪吸睛 15:352022/04/19 生活 用鏡頭看台灣》文山森林公園開幕 墳墓遷葬變美麗森林山景 20:372022/04/15 生活 品觀點｜高捷大東站聯開案總銷167億元 未來房價可望站上4字頭 16:002022/04/14 財經 兇手就是他！恐怖聯結車國道沿途掉鋼筋 9車無辜受害 13:202022/04/19 社會 《財政》國產署辦公廳舍原址改建案 明招商說明會 07:482022/04/20 財經 台中斥資3億5900萬元 公兒30停車場動工 04:102022/04/19 地方新聞 左化鵬》蒲公英的祝福 08:072022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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