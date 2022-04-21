愛知縣津島市的賞藤名所「天王川公園」，以275公尺長、面積約5,034平方公尺的天下第一藤棚聞名，園內共種植了12種藤花，因花期不同從4月下旬至5月上旬左右都有藤花綻放，白天好拍，入夜點燈後的夜藤更是魔幻感十足。浪漫紫色花瀑加上飄落花瓣散落在水面形成的藤花海，吸睛指數百分百。

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