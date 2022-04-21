串流影音平台Netflix公布最新報告，第1季訂閱用戶流失20萬人，是該平台十多年來首次付費訂閱人數下降，且預期第2季全球訂閱用戶會持續流失200萬人，利空消息衝擊Netflix股價20日收盤暴跌35%，收在226.19美元，市值蒸發逾543億美元（約新台幣1兆5875億元）。特斯拉執行長馬斯克則在推特上直指Netflix中了「覺醒心靈病毒」（The woke mind virus）所以變得難看。

馬斯克在Twitter上表示，「Netflix因為中了心靈覺醒病毒，變難看了。」許多網友對馬斯克的評論表示讚賞，甚至希望他也能接管Netflix。

馬斯克過去曾批評「覺醒思想病毒」，他當時以病毒形容過份正確的政治風氣，更明言政治正確是文明的最大威脅之一，質疑「我們想要一個沒有幽默感，充滿譴責和仇恨的社會嗎？」

Netflix單日市值蒸發543億美元，創下2002年上市以來最慘紀錄；今年初以來跌幅逾62%。這是Netflix今年第2度季報出爐後股價急跌，今年1月Netflix預期首季增加250萬名訂戶，不如去年同期表現，造成股價單日慘崩21.8%。

Netflix為擴大用戶基礎，昨天宣布研議提供支援廣告的低價版服務，一改帶給訂戶無廣告體驗的初衷。