香港天王林峯出身富二代，父親林華國是廈門的著名地產商，加上林峯出道後靠自己好歌喉闖出知名度，不只風光成為歌王，傳聞身家還將近80億，不過42歲林峯近日因黝黑皮膚、眼袋明顯，被網指「沒有以前那麼帥了，哎，可惜了」，對此，小他11歲的嫩妻張馨月就看不下去，留言反擊了。

林峯近日以平頭造型登上流行音樂節目，不過他皮膚黝黑、眼袋明顯，與林峯過往的白嫩小生外型不同，不少網友都酸他變老了，而林峯妻子張馨月則懶理外界紛擾，她日前在抖音分享林峯影片，張馨月把老公的臉套上牛魔王特效，並發文：「猴子都變成牛魔王了，還不播#大潑猴電視劇甚麼時候播 好想看」，為林峯新戲宣傳。

林峯近日以平頭造型亮相，與他過往的白嫩小生外型不同。（圖／達志影像）

動態卻引來網友留言：「峯哥沒有以前那麼帥了，哎，可惜了」、「林峯這麼老了嗎，驚呆了」，對此，張馨月霸氣說：「沒什麼可惜的，外表都是一時的，他帶有的男人魅力和他的好才是永恆的」，至於有網友幽默問：「峯哥做錯了什麼」，張馨月則逗趣說：「找了我做老婆」。

張馨月回應網友。（圖／取材自張馨月抖音）

林峯和張馨月是著名的模範夫妻檔，小倆口在2019年步入禮堂，育有一女兒，幸福組成一家三口，張馨月當媽後仍維持不科學的少女體態，張馨月雖嫁入豪門，但也曾因沒辦婚禮而惹來流言蜚語，對此，張馨月則坦言最主要是因為疫情關係，加上她把心思放在丈夫和孩子上，張馨月認為：「婚禮有沒有我真的無所謂」，不過，她也透露林峯其實很注重儀式感，認為婚禮一定要有，因此向老婆承諾等疫情好轉，就會舉辦婚禮。