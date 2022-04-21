這世上渣男真的多，害得不少女孩遲遲不敢投入愛情之中，就怕真心再度換來絕情，而即便眼前的對象不是壞男人，但性格也是讓人敬而遠之，是難以繼續維持感情的最大因素，艾菲爾老師分析，12星座男讓幸福遠離的愛情敗筆，必須當作是一種警惕，否則一輩子難以脫單！

牡羊男愛情敗筆：易搞曖昧

牡羊座絕對是一個公認的花心大蘿蔔！不僅會在有另一半時，與別的異性時常搞曖昧，相當難抗拒外界的誘惑，走在路上還會特別多看美女兩眼，讓許多對你真心的女孩傷透了心，你說這會讓人對牡羊座有安全感嗎？

金牛男愛情敗筆：太過小氣

金牛座對自己極度節省就罷了，就連對他人甚至是另一半也是抱持著能省則省的想法，真的很小氣，這樣的金牛座真的讓女生很受不了，不大方又愛計較，跟這樣的男生在一起，一點都沒有被疼愛的感覺，誰會想要呢？

雙子男愛情敗筆：容易變心

翻臉跟翻書一樣快的雙子男，真的是讓不少女生只敢遠觀，不敢褻玩焉，誰都不知道什麼時候會踩到你的地雷，上一秒可能開心地談笑風生，下一秒立刻變臉不認人，如此善變又跳tone的雙面性格，可是會折磨死人。

巨蟹男愛情敗筆：不懂拒絕

巨蟹男是好人好事代表，只不過經常給好過頭，女生可不會找一個不懂得拒絕別人的濫好人當作結婚對象，這樣對另一半來說真的太辛苦了，這回A借錢，下回B借車，無償地濫幫他人，損失自個與伴侶的權益也毫不在意。

獅子男愛情敗筆：太大男人

極度大男人主義的獅子男，經常是壓垮感情的最後一根稻草，不僅經常要另一半對你的話言聽計從，吵架時還特別吃軟不吃硬，即使是自己的錯也不願低頭道歉，蠻橫不講理的性格，這讓女生哪敢嫁呢？沒人想要一輩子被控制。

處女男愛情敗筆：龜毛囉唆

處女男性格龜毛，衍生出的缺點正是非常囉唆，一點小事也可以在別人耳邊念個半天、一天，又或是同樣的事情會一再地拿出來提醒，美其名是善意提醒，其實根本是無法放心他人會把事做好，簡直煩人。

天秤男愛情敗筆：有點太悶

要形容天秤男，只有悶一個字，不管任何事情在他眼中，幾乎是冷感、無感，跟他說些什麼事，也只會敷衍帶過，有時還不一定會回應，像是在跟座冰山對談似的，當然吵架也是直接冷戰，女生不可能有辦法忍受的。

天蠍男愛情敗筆：很愛記仇

天蠍男最可怕的一點正是，愛記仇！這回吵架，或有讓他大爺不開心的事，天蠍男全都會記在心裡，一抓到有機可乘，便會拿出來酸你、數落你一番，甚至是愛以其人之道，還治其人之身，用相同不悅的方式回報你，可怕極了。

射手男愛情敗筆：不太專一

射手男看似愛自由、不回頭的類型，但其實他們很念舊，這說的念舊可不是稱讚，意思是射手男會對以前的情人念念不忘，即便身邊已有伴侶，卻也常把心思放在前女友上，無法專一的態度，是沒辦法給另一半帶來安全感的。

摩羯男愛情敗筆：不夠誠懇

摩羯男是標準的亂槍打鳥型，見一個愛一個，只要稍微有點姿色、看得順眼，都抱著可以追追看的心態，心裡總想「追到賺到，沒追到也就罷」，成天處於求偶的狀態，看似無害，但不誠懇的態度讓正常的女生也不會想靠近。

水瓶男愛情敗筆：愛看美女

十分外貌協會的水瓶男，不僅只會挑美女、正妹來當作另一半，甚至是在一起後，也仍是會對伴侶的外表挑三揀四，變胖就會被逼著減肥，像這種只看外表而不看內在的男人，加上自己也沒多好，誰會想跟這種人在一起呢？

雙魚男愛情敗筆：脆弱敏感

脆弱、敏感的雙魚男，有時真的太不夠勇敢，一碰見挫折就會想盡辦法把自己藏起來，不斷自怨自艾、失落喪志，一丁點都不強壯，看在女生眼裡，這怎麼能保護另一半呢？軟弱的肩膀是無法當靠山的，又如何能帶給對方幸福？