阿伯台182縣道「轉圈燒胎」冒白煙

182縣道台南龍崎段彎道多，是重機騎士熱愛騎乘的路段之一，而日前有一名35歲楊姓騎士刻意騎至紅路燈號誌前，以後輪在原地反覆繞行「燒胎」，致柏油路面留下圓形痕跡，就連台南市環保局人員也清不掉痕跡，意外引起年輕人戲稱為「阿北的魔法圈」，甚至搶拍打卡。

17日有網友在臉書社團《82縣道/台24線追焦》上傳一部8秒影片掀起輿論譁然，影片中，一名男騎士在有「自摔灣」稱號的182縣道龍崎段進行燒胎，不畏川流不息的車陣，以後車輪在紅綠燈前來回繞圓形，在柏油路上燒出一個直徑約2公尺的圓形。據《自由時報》報導，該處燒出圓形後，竟吸引民眾專程前來拍照打卡，戲稱該圓為「阿北的魔法圈」。

歸仁警方獲悉後，根據影像查出騎士身分，認定其以蛇行或以其他危險方式駕車，將依法通知到案說明，最高可開罰2.4萬元，還恐涉犯公共危險罪，呼籲民眾行經該路段切勿駐足，以免影響交通安全；此外，台南市環保局清潔隊隔日即到該處刷洗路面，耗時40分鐘以上，仍無法把胎痕徹底消去，僅重漆停等線與分隔線，路面仍留有一個大圓。