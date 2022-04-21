本土疫情連環燒，昨（21日）暴增2386例本土病例再創單日新高，且正面臨兒童疫苗遭質疑僅有莫德納可打、居家隔離指引亂糟糟的窘境，讓衛福部長陳時中頻挨批根本沒有超前部署。時事評論專家郭正亮也忍不住飆重話，怒轟「你看陳時中混到什麼程度？」

前民進黨立委、時事評論員郭正亮昨（20日）參加中天《大新聞大爆掛》錄影，期間罕見的多次大動肝火，他首先以確診居隔指引為開頭，並以目前因小孩確診在家隔離的時事評論員朱學恒為例，指出「小孩確診可在家隔離，職場同事確診卻要繼續上班，這什麼邏輯？」

針對近期防疫混亂，郭正亮直言面對現在爆增的病例，指揮中心相應對SOP和醫療物資都沒有提前準備，「因為他（陳時中）根本沒料到會有這波疫情的發生」。

郭正亮痛批衛福部長陳時中「有夠混！」。（圖/截自中天）

他指出開放兒童施打莫德納疫苗，是因BNT庫存告罄，引發高雄市長陳其邁擔憂，向指揮中心反應後才有現在兒童施打莫德納的防疫政策，但劑量實在太高（50微克，BNT疫苗僅10微克），也沒進行相關人體實驗，「真可怕耶」。

郭正亮也指出，陳時中對於疫情的判斷能力似乎也出了問題，他舉出陳時中日前接受媒體人周玉蔻專訪時預言「4月底本土病例可能破千」，沒想到當日記者詢問指揮中心發言人莊人翔，得到可能破萬的回覆，讓一向冷靜的郭正亮在節目上動怒，直言「連對疫情的判斷都出現這麼嚴重的錯誤，你看他混到什麼程度！」。