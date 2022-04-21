台灣逐步邁向與病毒共存，毒理學專家招名威表示，現在疫情走勢還只是暖身，破萬例只是時間問題，現在大家只想著與病毒共存，卻沒想到過程中所產生的風險，南韓疫情爆發的4個月內，死亡人數最高攀到2萬人，各個年齡層都有，以長輩佔多數，特別是未打疫苗的族群，他呼籲大家趕快去打疫苗。

招名威今（21）日於個人臉書粉專分析，一開始大家都覺得離單日破萬還很遙遠，以現在的情勢，可能還只是暖身，破萬或是好幾萬可能只是時間而已的問題，現在大家都想與病毒共存，想著好處是可以自由呼吸，不用戴口罩，也可到處去玩去旅遊，卻沒想過與病毒共存的過程所產生的風險。

根據指揮中心提供的數據，中重症是0.43%，染疫人口若直線上升，單日若真的破萬人染疫，亦即一天會有超過40人中重症，需要醫療資源介入，招名威說，「以這樣的狀況，我不曉得台灣的醫療量能能支撐多久？2個月或3個月？」

招名威以南韓為例子說，在疫情開始爆發的4個月內，死亡人數大幅度增加，從原本的5千人上升到2萬1千人，當中以長者佔多數，但最令人意外的是，每一個年齡層都有，特別是沒有施打疫苗的族群，他呼籲大家趕快去打疫苗，是為了自己也為了家人。

招名威認為，台灣總死亡人口不見得會像南韓這麼多，畢竟台灣的人口數是南韓的一半不到，但預估在疫情趨緩之前也可能會有接近1萬人染疫病逝。另外，仍無法施打疫苗的5歲以下幼童，這1族群的死亡率偏低，但也不是沒有，還是接近萬分之一，這數字代表的意義是，以台灣這個年齡層，從2017年起算的人口總共有近80萬，若不幸全部都染疫的話，會有近80個幼童死亡。

為了避免大量兒童死亡不幸的事發生，招名威認為家長都要有所認知，大人們要完全接種疫苗外，也要多提高警覺、減少外出被病毒感染機率，家中幼童若有高燒不退且持續24小時以上，上呼吸道感染症狀明顯，且有愈來愈嚴重趨勢，千萬不要等，並盡快就醫，避免延誤治療。