婦女停經後出血，不少人會以為是亂經，甚至當成回春；也有人擔心是長「壞東西」更不想看醫師。慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄說，月經沒有來持續1年就是「停經」，停經後出血，即使只是「深褐色、咖啡色、鮮紅或淡淡粉紅色在內的分泌物」，就算只有1次少量分泌物都建議到門診檢查。

黃閔暄指出，婦人滴滴答答出血一拖兩年，嚴重影響生活品質，還認為是回春了不想就醫，最後閨蜜看不下去催著看診，才發現問題所在。停經後出血七成以上是瘜肉造成，婦人透過門診超音波檢查看到子宮內膜增厚，幸好子宮鏡檢查排除惡性病變。

黃閔暄說，良性瘜肉處理掉就沒事，即使是易長瘜肉體質，再發生出血時，到門診簡單處理也沒有問題。門診透過超音波看內膜厚度，瞭解子宮有沒有長腫瘤、瘜肉還是肌瘤，可做簡單「內膜抽吸」初步評估。輕度病變服用黃體素或置放含黃體素的子宮避孕器就可輕鬆解決。

黃閔暄強調，不論天然還是人工的女性荷爾蒙保健品，的確會造成內膜增生變厚形成像有月經的環境，內膜厚到一定程度就會剝落導致停經後出血。因子宮內膜病變或癌症的停經後出血病例接近一成，患者不要拖到發展為癌症，才後悔沒有早點就醫。