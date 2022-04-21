台灣上市櫃企業2021年獲利創新高，今年配息金額預估挑戰2.5兆元台幣以上，雖然短期受外在因素影響，加權指數下修，但同時更突顯高殖利率標的優勢，創造高股息標的絕佳進場機會。依據投信投顧公會統計，台股主、被動基金合計規模衝新台幣1.1兆元，元大投信台股主、被動基金吸引投資人搶進，3月合計規模增加472億元，其次為國泰投信和富邦投信，分別增加137億元和77億元。

元大投信目前穩坐台股ETF規模一哥寶座，旗下台股主動基金整體規模在3月份亦大增逾百億，其中以訴求高股息投資的元大台灣高股息優質龍頭基金單月增加37.1億元最多，規模抵387.1億元；元大高科技基金、元大卓越基金分別增加20.3、19.5億元，三檔包辦3月份台股主動基金規模增加前三名。

接近除權息旺季，台灣企業股利傲視全球，加上未來投資型保單將不能連結非投資等級債券基金（原名-高收益債券基金），為了滿足投資人對息收的需求，具高息優勢的台股基金、台股ETF趁勢崛起，於股市震盪之際買進增持除了可望享有較高配息率，一旦市場消化利空消息，還有估值回復的資本利得可期，逢低正是進場高股息基金時機。國內具代表性的高股息ETF－元大高股息(0056)在四月連續兩周（集保中心統計，截至2022/4/15）受益人數單周增加逾8千人，總受益人數已突破62萬人。元大投信三大台股高股息基金、ETF廣泛網羅台灣高股息投資機會，依基金投資特色包含「大成長」-元大台灣高股息優質龍頭基金、「大價值」-元大高股息ETF(0056)以及「小而美」-元大台灣高息低波ETF(00713)。

元大台灣高股息優質龍頭基金主要布局中大型成長股，及擁有高股息特性標的；成立近15年的元大高股息ETF (0056)投資上市前150大個股中，預估未來一年現金股息殖利率最高的前30檔，同時目前是國內ETF受益人數冠軍，見證台灣高股息投資的優勢與歷史；而元大台灣高息低波ETF(00713)，因指數選股邏輯納入財務面、技術面，篩選出低本益比且具股價動能的個股，能挑出優質高股息標的且達到產業配置多元化。