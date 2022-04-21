大陸國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，會議指出，在嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電；對經全面評估申查、已納入國家規畫的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核准，涉及總投資1200億元人民幣，此次核准的6台核電機組均為第三代核電技術。

會議指出，能源是經濟社會發展的基礎支撐。要立足中國國情，應對外部環境新挑戰，抓住重點，強化能源保供，未雨綢繆推進條件成熟、發展需要的能源項目開工建設，促進能源結構持續優化。這也能擴大有效投資和帶動就業，既利當前又利長遠。

一要發揮煤炭的主體能源作用。通力合作優化煤炭企業生產、項目建設等核准審批政策，落實地方穩產保供責任，充分釋放先進產能。通過核增產能、擴產、新投產等，今年新增煤炭產能3億噸。推進煤炭清潔高效利用，加強儲備設施建設。運用市場化法治化辦法，引導煤價運行在合理區間。

二要推動煤電機組節能減排改造、靈活性改造、供熱改造，提高能源使用效率，全年改造規模超過2.2億千瓦。改造要選擇機組正常大修等時間，防止影響電力穩定供應。落實支持煤電機組改造的金融政策。

三要在嚴格監管、確保絕對安全的前提下有序發展核電。對經過多年準備和全面評估審查、已納入國家規畫的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核准。