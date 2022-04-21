ACIP召集人、醫師李秉穎。（本報資料照）

民進黨前主席卓榮泰。（資料照／吳亮賢攝）

資深媒體人周玉蔻今（21）日在臉書透露經PCR檢測後陽性確診，立即向電台、電視節目請假，也告知3天內的密切接觸者此訊息，表達自己的歉意；比對先前訊息，民進黨前主席卓榮泰及ACIP召集人、醫師李秉穎都在3天內接受過周玉蔻專訪！

周玉蔻今早在臉書表示，她於20日上午前往醫院進行PCR檢測，並在今日凌晨接獲確診的簡訊通知，雖然身體沒有任何不適，但也將進行自我監測隔離，目前正等待衛生局的進一步通知。

周玉蔻指出，接獲簡訊後她馬上通知有節目的電台與電視台，已請假10天，與她有過密切接觸的同仁都會依防疫SOP因應，而她也親自以電話及簡訊的方式，通知3日內的其他密切接觸者，對造成友人不便表示歉意。

實際檢視周玉蔻在《新聞放鞭炮》專訪的對象，20日的來賓為李秉穎，19日的來賓為台開董事長邱于芸，18日的來賓則是台北市議員擬參選人林延鳳及卓榮泰；訪問過程看來未加隔板，但有全程配戴口罩，如今周玉蔻確診的消息傳出，也讓網友開始擔憂這幾位受訪者的健康狀況是否會受到影響。