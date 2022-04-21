窗戶兼具採光、納氣兩大功能，有了窗戶，家中與外界的氣流就能交換進出，屋外陽光也能照亮家宅，驅散家中的寒涼之氣，如果窗戶出了問題，家中運勢也將會受到影響。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，家中多窗、窗戶不淨、窗形怪異、窗戶阻塞都犯了居家風水禁忌，容易使家人財運、健康運低落，甚至影響夫妻感情。

▍1.家中多窗，多方遭殃

開窗過多，容易使家中光線太亮，陽氣過旺，不利於光線平衡；另外會使內氣外洩，氣流流散過快，不利於藏風聚氣，擾亂家中氣場，讓家中財富耗得快。尤其是夫妻臥室，最好只開一面窗，如果窗戶過多的話，很容易影響夫妻感情，因為臥室是夫妻休息的場所，需要穩定的環境，窗戶過多，風口就會過大，會使得臥室原本溫暖的氛圍都被風吹得冰冷，不利於夫妻和睦。

▍2.窗戶不淨，影響氣運

住宅的窗戶最好定期清潔，保持透亮明淨，這樣進入家裡的氣流就都會是吉祥乾淨的，家中財氣也會更旺。如果不擦玻璃，任由灰塵累積，氣流進入的時候，就會被污染，不利家運。

▍3.窗形怪異，好運難有

設計窗戶時，最好選擇傳統的方形或圓形，不要選擇帶尖角的窗型，如三角形、菱形、不規則的多邊形，這類尖角形狀都自帶銳氣，這些銳氣就會攪亂平和的氣場，讓家中變得不穩定。

▍4.窗戶阻塞，難有財富

窗戶能夠吸納室外生氣進入家裡，如果窗外有建築物、樹木、電線桿等遮擋，就會擋住吉氣和財氣的道路，讓它們無法進入家中，不利於家人求財。而且，窗戶外有遮擋，還會影響陽氣進入家中，導致家中陰陽失衡，影響健康運。

所以，想要聚集財富，就不能讓窗戶外有遮擋，窗戶處也要保持乾淨整潔，才能為家中吸納更多財富，讓家人財源滾滾，賺得盆滿缽滿。

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